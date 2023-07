Foto: Europa Press

Aquest dilluns 17 de juliol, els afectats per l'organització BB Serveis han anunciat que han arribat als 4.000 euros a la campanya de micromecenatge ( crowdfunding ) per afrontar el judici contra els que consideren que són els responsables de la presumpta "major estafa de la dependència " a Espanya ”.

"Avui és un dia de descans emocional, físic i psicològic sabent que hem arribat al mínim a la plataforma Goteo perquè això significa que hem aconseguit un mínim per poder oferir", expliquen.

Els familiars i treballadors que conformen la plataforma afirmen que "a partir d'ara lluitarem per aconseguir el màxim possible des de la tranquil·litat de poder comptar amb més eines que ajudin a enfrontar el judici amb més garanties".

Segons expliquen, el que és "òptim" seria aconseguir 12.000 euros (és a dir, 8.000 euros més), per garantir que els advocats disposin del temps necessari per "defensar les treballadores, la societat i els dependents afectats en aquest complex cas".



La campanya segueix en marxa a Goteo, però també es poden fer donacions al compte:

ES09 0081 0025 2100 0369 0974

Concepte: Donació advocats Afectades BB Serveis

EL JUDICI, PREVIST PER A FINALS DE 2023

Les previsions són que el judici se celebri a finals del 2023. El sumari consta de prop d'11.000 folis i es calcula una durada del judici que pot oscil·lar entre les 3 o 4 setmanes.

Els denunciants asseguren que porten "12 anys i mig de lluita" i tornen a "donar les gràcies a tota la gent que ens acompanya, ens recolza, ens ajuda, ens anima i quan estem esgotats, ens aixeca, als que ens donen veu" .

A més, asseguren que "farem tot el que estigui a les nostres mans per aconseguir ficar-los a la presó i que això creu un precedent", tancant el seu escrit amb un contundent "sense justícia no hi haurà pau".