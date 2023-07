Els valors tèrmics continuen disparats. Foto: Europa Press

Una nova onada de calor , la tercera d'aquest estiu del 2023, tornarà a deixar altes temperatures per tot Espanya ja que se superaran els 40 graus a àmplies zones de l'est, centre i sud peninsular ia les Balears, i oscil·laran entre els 42 graus i els 44 graus a la depressió de l'Ebre, la zona de l'Empordà, l'interior de Mallorca i la Vall de Guadalquivir, segons ha avançat a Europa Press el portaveu de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), Rubén del Campo, que ha precisat que aquests valors no són propis per a lèpoca i fins i tot superen en 15 graus les temperatures habituals.

Així mateix, la setmana estarà marcada a les nits tòrrides, és a dir, aquelles amb temperatures nocturnes de més de 25 graus i que tindran lloc a punts de la costa mediterrània així com a l'entorn de grans ciutats de l'interior peninsular.

Segons el portaveu, tot i que el període comprès entre el 15 de juliol i el 15 d'agost és el més càlid de l'any, les altes temperatures previstes per a aquesta setmana seran "poc habituals" a moltes zones, especialment el cas de les diürnes . De la mateixa manera, ha subratllat que les temperatures previstes per a la primera meitat de setmana se situaran entre el 5% de les més càlides registrades per aquestes dates al centre, est i sud peninsular i Balears en comparació amb les dades del 2020.

Per això, nombroses zones d'Espanya han activat alertes taronges, que impliquen un perill important per la calor, i fins i tot avisos de nivell vermell per perill extrem a comarques d'Andalusia, Aragó, Catalunya i les Balears. Així, l'AEMET no descarta que es puguin batre alguns rècords de temperatures màximes a nivell local, alhora que adverteix de l'alt risc d'incendis previst per als propers dies.

Aquesta nova onada de calor afectarà bona part dels països riberencs amb la Mediterrània, incloent-hi Espanya, i és resultat d'un potent anticicló que abasta tota la zona central i occidental de la conca mediterrània, anticicló que impulsa aire molt càlid procedent del nord de Àfrica fins al territori espanyol.

A més, aquestes altes pressions afavoreixen una situació d'estabilitat atmosfèrica de manera que el sol "brilla gairebé sense obstacles en forma de núvols", ha explicat el portaveu, que ha afegit que la massa d'aire càlid procedent del nord d'Àfrica podria venir acompanyada de pols en suspensió, cosa que empitjorarà la qualitat de l'aire.

En concret, aquest dilluns els termòmetres registraran temperatures que oscil·laran entre els 40 i 42 graus a àmplies zones d'Espanya, amb les Illes Balears que vorejaran els 40 i fins a 44 graus de màxima a la Vall del Guadalquivir i les seves proximitats. D'altra banda, per a l'inici de setmana també s'esperen tempestes a l'interior oriental amb possibles ruixats encara que també es preveuen tempestes seques amb ratxes de vent molt intenses.

Dimarts 18 augmentarà la calor amb un ascens de fins a 6 graus al nord-est, algunes regions mediterrànies ia les Balears a causa dels vents del sud-oest que arribaran molt reescalfats a aquestes zones. Tot i això, els vents entraran més frescos a la vall del Guadalquivir i Guadiana, per la qual cosa hi haurà un descens de temperatures.

Així, la jornada de demà serà molt càlida al centre i aquest peninsular ia les Balears, amb valors entre 5 i 10 graus per sobre del comú, i fins i tot entre 10 i 15 graus a zones del nord-est, per la qual cosa s'assoliran entre 38 i 42 graus a molts d'aquests punts i fins i tot entre 42 i 44 graus a la depressió central de l'Ebre, Aragó, Catalunya i la zona de l'Empordà. Aquestes són temperatures extremes i Del Campo no descarta que es batin alguns rècords.