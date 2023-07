Foto: @EP

Espanya viu aquests dies la tercera onada de calor d'aquest estiu, segons ha advertit l' Agència Estatal de Meteorologia. Aquesta onada afectarà diversos països de la Mediterrània i s'espera que les temperatures arribin a nivells inusualment alts, tot i trobar-nos a l'estació més calorosa de l'any.



De fet, tot sembla indicar que Girona, Madrid i Alacant estaran en alerta vermella entre dimecres i dijous, mentre que Toledo estarà en alerta taronja. Això apunta que hi ha més d'un 60% de probabilitats que hi hagi un excés de mortalitat a les primeres províncies, mentre que a l'última el risc se situa entre el 40% i el 60%.

Sense anar més lluny, durant la segona onada de calor que va tenir lloc durant la setmana passada, van acabar mort 249 persones . És important destacar que aquesta xifra correspon al nombre de morts registrades com a excés de mortalitat atribuïble a temperatures extremes entre el 10 i el 15 de juliol, sent aquest darrer dia el més recent publicat, segons el Panel MoMo. Aquest sistema, coordinat per lInstitut de Salut Carles III del Ministeri de Sanitat, sencarrega de monitoritzar la mortalitat diària per totes les causes.



Tot i que la segona onada de calor va tenir una durada de només tres dies, segons l'AEMET, els efectes en la salut, especialment en la gent gran, es prolonguen els dies següents.

MENYS MORTALITAT QUE EL 2022

Tot i l'estiu extremadament calorós que el país està experimentant fins ara, l'excés de mortalitat atribuïble a temperatures extremes és menor en comparació de l'any passat.

Aquest any també s'estan registrant pics de calor, però fins ara han estat més moderats. Mentre que el 19 de juny del 2022 es van estimar 105 morts relacionades amb la calor, el 28 de juny del 2023 van ser 42. Encara que la setmana passada es va superar aquest pic i el darrer 12 de juliol hi va haver un total de 54 morts relacionats amb les altes temperatures.

Segons els experts, un dels factors que contribueixen a aquesta disminució és laprenentatge. És a dir, cada any la població està més conscient del que ha de fer i no ha de fer quan s'emet una alerta per onada de calor.