Fotografia d'onada de calor

Catalunya i Espanya es troben submergides en una de les onades de calor més grans de l'estiu. A Catalunya hi ha Activat el Risc Extrem d'incendi a fins a 57 municipis, però també està actiu el risc per calor. Per això, ventilar casa teva o apagar els dispositius electrònics són aspectes clau que et poden ajudar a passar millor aquests dies.

Segurament quan parlem de consells ningú no es posarà d'acord en quins són els més importants, però aquí et portem cinc coses bàsiques que has de fer per climatitzar casa teva i combatre la calor.

CONSELLS PER MANTENIR LA LLAR MÉS FRESC

Ventileu casa a la nit, si la temperatura exterior és més fresca que la interior.

Si fos fa més fred, òbviament obre les finestres i deixa passar aquests pocs graus. Encara que sembli poc, dos graus poden marcar la diferència.

Durant els moments del dia en què la temperatura exterior és superior a la interior, mantingueu finestres tancades, i utilitzeu cortines i persianes per evitar la major quantitat de sol directe a l'interior de l'habitatge.

Durant el dia, difícilment la temperatura exterior sigui més baixa que la interior, per això és imprescindible evitar que els raigs de sol entrin a casa i escalfen les estances.

Eviteu l'elaboració de menjars copiosos i de llarg període de cuinat; es recomana elaborar receptes fredes; si no fos possible, cobreixi les olles per reduir la humitat interior.

No facis una sopa a l'estiu, pensa en menjars freds, com amanides o gaspatxo.

Apaga la majoria de dispositius electrònics possible.

Encara que no ho sembli, qualsevol dispositiu elèctric necessita refrigeració, cosa que vol dir que absorbeix aire i deixa anar aire calent, com menys dispositius estiguin encesos, menys calor.

Finalment, us adjuntem una llarga llista amb els consells per combatre la calor per a aquells més aventurers que vulguin sortir al carrer.

CONSELLS PER COMBATRE LA CALOR