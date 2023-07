La Fundació La Caixa ha publicat un glossari participatiu per conscienciar i evitar el llenguatge edadista , segons han explicat aquest dimarts 18 de juliol.

A través del Programa de Gent Gran, ha editat aquest glossari, el "resultat d'un procés de recopilació i selecció de paraules i expressions edadistes" facilitades per participants de les diferents iniciatives del programa, amb un total de 45 entrades (la representació escollida entre les 300 paraules i expressions recollides), ha explicat.

L'informe assenyala que l'edatisme es manifesta a través del llenguatge i que ho fa “habitualment a través de la infantilització de la gent gran, la despersonalització i la deshumanització”.

El director del Programa de Gent Gran de la Fundació La Caixa, David Velasco, ha assegurat que “pensar en la gent gran com una massa homogènia és limitador per a la societat” i ha afirmat que el glossari obre una nova via per conscienciar sobre com percebem el fet de fer-nos grans.

La redacció del text l'ha dut a terme la psicogerontòloga i professora agregada a la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona (UB), Montse Celdrán, i el pròleg ha escrit l'escriptora i acadèmica de la Reial Acadèmia Espanyola (RAE), Soledad Portes.