A l'últim Consell de Ministres abans de les eleccions generals, celebrat el matí d'aquest 18 de juliol, no s'ha fet efectiva la pujada de sou a jutges, fiscals i lletrats . "No tinc informació sobre això, no s'ha abordat en aquesta reunió, no tinc la constància que això hagi estat així", ha explicat la ministra portaveu, Isabel Rodríguez, després de la reunió.

Tot i que el 5 de juliol passat es va desconvocar la vaga dels funcionaris (després de 78 dies, més de 2 mesos, de paralització de l'activitat), l'antic comitè d'empresa dels lletrats de l'administració de justícia havia fet arribar un escrit al Govern demanant que complís l'acord abans del dia marcat per passar per les urnes.

4 de les 5 associacions dels jutges i els fiscals van arribar, a finals de maig, a un acord per a una pujada salarial de 450 euros mensuals.

La justícia espanyola viu un any convuls; la vaga de lletrats, que va començar a finals de gener, va sumir l'Administració de Justícia en un caos que va obligar a suspendre més de 150.000 judicis durant els dos mesos que va durar.