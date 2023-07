Foto: Endesa

Aquest mes de juliol, els alumnes dels instituts de Catalunya que han cursat el nou mòdul de FP Dual per ser tècnics de xarxa, impulsar per Endesa i la Generalitat de Catalunya, han iniciat les pràctiques a camp. Es tracta de l’INS La Pineda, Badalona; l’INS Giola, de Llinars del Vallès, l’INS Miquel Martí i Pol de Cornellà de Llobregat I l’INS Lluch Rafecas de Vilanova i la Geltrú. Es tracta d’un programa posat en marxa per Endesa i la Direcció General de Formació Professional de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu d’oferir una formació específica per formar professionals que puguin incorporar-se a un sector en creixement i del que hi haurà una forta demanda en els propers anys: el de les xarxes de distribució elèctrica.

Així, després de rebre la formació teòrica en el primer semestre de l’any, amb l’arribada de l’estiu, han donat inici les pràctiques a camp, un dels atractius principals d’aquesta formació. Durant el període de pràctiques, els alumnes acompanyen una brigada d’una empresa contractista d’Endesa, i veuen, en directe, com es realitzen les diferents tipologies de treballs a camp. Des de fer una rasa i estendre nou cablejat soterrani, fins a la reforma d’un centre de transformació o la reconfiguració de la xarxa aèria, l’objectiu de les pràctiques és que l’alumnat aprengui i pugui conèixer la professió de primera mà per tingui un primer contacte amb el que és el dia a dia d’un tècnic de distribució. Les empreses amb qui s’estan fent aquestes pràctiques són Elecnor, Lymet, Cobra, Dominion i Comsa.

I és que la xarxa de distribució elèctrica és una peça clau en el procés de transició energètica, un procés en el que fa anys que com a societat hi vivim abocats per assolir els compromisos adquirits en matèria de reducció d’emissions contaminants a l’atmosfera. Les noves xarxes de distribució seran la peça fonamental que permetrà articular aquesta transició energètica. Digitals, resilients i flexibles, han de permetre que cada vegada s’integri més generació renovable al sistema elèctric i que es produeixi el desplegament massiu de la mobilitat elèctrica, de l'autoconsum i de la generació distribuïda. I en aquest nou escenari de canvi radical del paper de la distribució elèctrica en el sistema energètic, cada cop seran necessaris més professionals que s'encarreguin d’operar, mantenir, modernitzar i ampliar la xarxa aplicant les últimes tecnologies.

Aquest és el propòsit del programa engegat per Endesa que suposa la inclusió d'un mòdul de 130 hores dins dels programes de FP Dual existents als cicles de Grau Superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats i Grau Mitjà en Instal·lacions elèctriques i automàtiques dels centres. Aquest mòdul permet enriquir la formació dels alumnes en aspectes relacionats amb qüestions de seguretat per a treballs en xarxes, alhora que permet als joves conèixer de primera mà com es treballa a camp per fer arribar l'electricitat a llars i empreses.

La formació consta d’una part teòrica, i una part pràctica, per a la qual des d’Endesa s’ha impartit una formació específica als docents. Els estudiants que acabin la formació, que té una durada de dos anys, hauran adquirit tota la formació específica per operar les xarxes elèctriques, incloent formació nova referida a treballs en baixa tensió, treballs en alçada i treballs en instal·lacions subterrànies.

Foto: Endesa

Gràcies al disseny de la formació en format dual, als tres mesos d'iniciar el curs podran començar les seves pràctiques a les empreses col·laboradores d'Endesa, cosa que facilita que es vagin familiaritzant amb aspectes pràctics i comencin a ser conscients de la cultura empresarial i, especialment , de la importància que Endesa i les seves empreses contractistes concedeixen a la seguretat.

Aquesta iniciativa es complementa a més amb un pilot en un centre de Barcelona per impartir, per primera vegada a l’estat espanyol, el Certificat de Professionalitat de Muntatge i Manteniment de Xarxes Elèctriques d’ Alta Tensió de Segona i Tercera Categoria que implicarà la cessió de les instal·lacions d’ Endesa per realitzar les pràctiques.

SORTIDES PROFESSIONALS

Les dades de l'Estadística d'Inserció Laboral de Graduats en Formació Professional indiquen que, dins les modalitats de formació professional, l'FP dual és la que té més taxa d'inserció laboral. El primer any després de finalitzar el Grau Mitjà, la meitat dels alumnes de FP dual assoleixen un lloc de feina, un percentatge que augmenta fins als dos terços en el cas de la FP de Grau Superior.

En els propers anys es produirà una demanda sostinguda de professionals en àrees com ara les xarxes de distribució. Segons l'informe « Connecting the dots: Distribution grid investiment to power the energy transition” d'Euroelectric, E.DSO i Deloitte, les xarxes requeriran una inversió d'entre 375.000 i 425.000 milions d'euros el període 2020-2030 a la UE i també al Regne Unit , cosa que crearia fins a 500.000 llocs de treball.

Endesa situa la digitalització i manteniment de la xarxa de distribució entre les seves prioritats estratègiques per als propers anys. Només en el trienni 2023-25, Endesa a Catalunya invertirà prop de 994 milions d’euros per fer més intel·ligent i digital la xarxa elèctrica i seguir millorant la qualitat del servei. Per portar a terme totes aquestes actuacions es preveu generar més de 2.900 llocs de treball -directes o indirectes-, a raó d’uns 960 llocs de treball cada any.

La xarxa de distribució d'Endesa a Catalunya està formada per 45.669 centres de transformació, 208 subestacions, 126 centres de repartiment i 98.910 quilòmetres de línies elèctriques (baixa, mitjana i alta tensió) repartits entre les quatre demarcacions.