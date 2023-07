La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez / @EP

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez , ha anunciat que Renfe augmentarà en 300.000 les places mensuals d'Alta Velocitat a Catalunya el 2024, un 40% més que ara, i en deu les freqüències diàries.

Aquest increment es donarà gràcies a la posada en circulació de 30 nous trens --20 per a AVE i 10 per a AVLO --, ha explicat aquest dimecres en un esmorzar informatiu organitzat per Executive Forum España en què ha estat presentada pel ministre d'Inclusió , Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá.

Sánchez ha explicat que els nous trens construïts per Talgo permetran augmentar "les freqüències i les places" al corredor Figueres (Girona)-Barcelona-Madrid, cosa que també comporta més oferta a les estacions de Girona, Camp de Tarragona i Lleida.