La vaga indefinida convocada pel comitè d'empresa de Red.es i que es va posar en marxa dilluns passat 17 de juliol ha tingut un seguiment de l'1,13% fins avui.

Segons han informat a Europa Press fonts de l'entitat pública dependent del Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital, sobre un total de 176 empleats cridats a participar-hi, en aquesta tercera jornada ha baixat a un 0,56%.

El comitè d'empresa va assenyalar al començament d'aquesta setmana en un comunicat que la convocatòria es devia al, des del punt de vista, deteriorament de les condicions laborals ja que estava "a l'aire" la continuïtat del pla de teletreball que actualment regeix a la entitat.

En aquest sentit, el pla de teletreball vigent inclou tres dies de treball des de casa i dos a l'oficina durant tot l'any, excepte a l'agost, mes en què els empleats poden fer un 100% de teletreball, igual que a la setmana de Nadal, la de Reis, per Setmana Santa i en altres en què hi hagi dos dies festius que no coincideixin en dilluns o divendres.

A causa del baix seguiment que ha tingut la convocatòria, les fonts de Red.es l'han titllat de "fracàs" i han subratllat que el baix suport de la vaga demostra que "realment no hi ha cap conflicte" al voltant del teletreball ni de les condicions laborals de la plantilla.