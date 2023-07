Un moment de la presentació. Foto: Europa Press

La Conselleria dInterior de la Generalitat ha creat un protocol dirigit al sector de la seguretat privada per prevenir i detectar situacions dodi i discriminació per gènere, orientació sexual, religió o altres motius.

Ho han presentat aquest dimecres 19 de juliol el conseller dʻInterior, Joan Ignasi Elena, i la directora general dʻAdministració de Seguretat, Sonia Andolz. Elena ha afirmat que aquest protocol ajudarà a treballar millor per prevenir, detectar i perseguir aquest tipus de situacions i ha defensat el “compromís del sector de la seguretat privada” de Catalunya amb els casos d'odi i discriminació.

El conseller també ha indicat que l'objectiu és "formar formadors sobre com detectar situacions d'odi i discriminació" així com oferir pautes per gestionar-los i així minimitzar el risc per a la víctima, donar-li suport i facilitar l'enjudiciament.

Andolz, per part seva, ha assenyalat que la mesura pretén "apoderar" la seguretat privada, a la qual li ha agraït la seva participació i implicació en el projecte.

EL PROTOCOL



El protocol consta d'un manual de formació amb accions concretes destinat al personal ia la direcció de les empreses de seguretat privada, que també es posarà a disposició de la ciutadania.

El manual aborda els principals conceptes lligats a la discriminació i els eixos en què es presenta, i defineix els principis de l'actuació dels professionals de la seguretat privada, com ara el tractament de dades de caràcter sensible derivades d'actuacions.

També concreta indicadors per detectar situacions d'odi i determina les actuacions que cal seguir per prevenir i gestionar-les, com ara escoltar el relat que facin el presumpte autor, la víctima o els testimonis.

Els Mossos d'Esquadra, la conselleria d'Igualtat i Feminismes i les entitats representants de col·lectius vulnerables també han format part de l'elaboració del protocol.