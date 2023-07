Un termòmetre marca 45 graus. Foto: Europa Press

La tercera onada de calor d'aquest 2023 ha arribat a la temperatura més alta des de l'inici de l'estiu, amb 45,5ºC registrats a Figueres (Alt Empordà), segons ha explicat a Europa Press el portaveu d'AEMET, Rubén del Campo, que ha avançat que els efectes de la calor començaran a remetre des del dijous 20, amb un descens tèrmic generalitzat.

Precisament, sobre l'onada de calor, Del Campo ha assenyalat que aquest dimecres encara persistiran les temperatures altes a diverses zones d'Espanya, especialment als terços est i sud peninsulars, ia les Balears on podrien assolir-se valors de 38ºC a 42ºC i fins i tot més a el sud d'Alacant i la província de Màlaga.

D'altra banda, Múrcia podria registrar temperatures de més de 44ºC, a més d'alguna tempesta seca de poca precipitació però amb cops de vent molt forts que també es podrien donar a altres zones del sud-est com Alacant, Albacete i Almeria.

Tot i això, segons Del Campo, està previst que l'onada de calor es debiliti a partir de dijous que ve i durant divendres amb un descens tèrmic generalitzat. Tot i això, dijous encara hi haurà nits tòrrides de més de 25ºC a la Mediterrània ia l'interior de la meitat sud peninsular, i valors de més de 36ºC al llarg del dia al centre, oest i sud peninsular ia les Balears, més de 38ºC al sud-est i fins i tot 40ºC a Múrcia.

Divendres en canvi serà un dia amb un ambient més suau, ja que només se sobrepassaran els 36ºC algunes localitats de la Vall del Guadalquivir, sud-est i de Mallorca, mentre que al centre de la Península rondaran els 30ºC i 32ºC, ia l'interior de la meitat nord hi haurà entre 28ºC i 30ºC, amb menys de 25ºC al Cantàbric.

En qualsevol cas, tant el dijous 20 com el divendres 21 els cels de les comunitats cantàbriques estaran molt ennuvolats amb pluges febles, i fins i tot es preveuen tempestes a la tarda acompanyades de forts vents a zones muntanyoses dels terços nord i est de la Península.

Pel que fa al cap de setmana, s'espera un nou augment tèrmic generalitzat, tot i que dissabte les temperatures no seran extremadament altes ja que no se superaran els 38ºC al terç sud peninsular. En canvi, la jornada electoral de diumenge que ve serà més calorosa amb màximes de 40ºC a la Vall del Guadalquivir i més de 35ºC a zones de la meitat sud i centre peninsular i Balears.

JULIOL DE 2023: CINC RÈCORDS DE TEMPERATURES DEL MES I TRES DE L'ANY



Segons dades proporcionades per l'AEMET, al llarg d'aquest mes de juliol hi ha hagut nombrosos rècords de temperatures a Espanya, entre els quals els 45,5ºC aconseguits a Figueres que també suposen el rècord de temperatura més alta a Catalunya des que hi ha registres, ja que va superar els 43,7ºC registrats a Alcarràs el 2019.

De la mateixa manera, aquest valor d'Alcarràs també es va superar el dimarts 18 de juliol passat a Porqueres (Girona) amb 44,3ºC, i per sobre dels 43ºC van quedar localitats de les Balears, el País Valencià i l'Aragó.

Durant aquest dimarts, 140 estacions d'AEMET van registrar valors per sobre dels 40ºC, i durant la nit no va baixar dels 25ºC a 45 estacions que van registrar nits tòrrides.

Així mateix, el 18 de juliol del 2023 es van batre quatre rècords de temperatura màxima per a aquest mes. A Albacete es va superar amb 41,5ºC el registre anterior per una dècima igual que a Lleida, que va registrar 43,2ºC. Terol va superar amb 40,6 el seu rècord anterior per quatre dècimes i Daroca (Saragossa) va assolir els 40,5ºC amb set dècimes més.

També hi va haver tres rècords de l'any de temperatures mínimes més altes, amb 24,7º a Conca que supera en sis dècimes a l'últim rècord, a Calamocha (Terol) amb 22,2ºC de mínima i de nou a Daroca amb un valor de 25,3ºC que supera en una dècima el rècord anterior de 1928, per la qual cosa estava vigent des de feia gairebé un segle.

Cap a les nits tòrrides, el portaveu ha indicat que la matinada passada de dimecres 19, al voltant de 90 estacions de la xarxa AEMET es van registrar mínimes de 25ºC fins a les 8.30 hores. A més, a zones de Balears i de la Comunitat Valenciana s'han registrat mínimes de 28ºC durant la nit.

PREVISIBLEMENT, ÉS EL TERCER JULIOL MÉS CÀLID



En línies generals, Del Campo ha explicat que de moment aquest mes de juliol s'està caracteritzant per episodis de calor "curts però molt intensos" en què s'assoleixen temperatures generalitzades de més de 40ºC.

Així mateix, malgrat que després d'aquests episodis càlids arriben períodes amb una calor més estable, l'anàlisi d'AEMET dels primers 17 dies de juliol de 2023 el situa com el tercer juliol més càlid de la sèrie històrica, darrere de 2022 i 2015 pel fet que té una temperatura 1,8ºC per sobre del normal ja que s'han recollit al voltant de 6 litres per metre quadrat en els primers 17 dies.