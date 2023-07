El president de Naturgy, Francisco Reynés (d), i el director general de Sostenibilitat, Reputació i Relacions Institucionals, Jordi GarcÍa Tabernero (i) / @EP

Forbes España ha concedit el guardó Best Dircom a la seva quarta edició a Jordi García Tabernero, Director de Sostenibilitat, Comunicació i Relacions Internacionals a Naturgy. L'esdeveniment es va celebrar a Madrid dimarts passat i va comptar també amb la presència de Francisco Reynés, president de Naturgy. El guardó el va atorgar Andrés Rodríguez, el president i edictor de Forbes España.

Durant el seu discurs, García Tabernero va expressar el seu profund agraïment a Forbes ia tots aquells que el van recolzar amb els vots per fer-se mereixedor d'aquest premi. "No és que un servidor reculli un premi, sinó que Forbes està reconeixent la tasca i la importància de la comunicació a les organitzacions", afirmava García Tabernero.

A més, el guardonat va fer menció a com és la seva feina: "Vivim en un món immers de crisi permanent i sempre ens preguntem 'quan ens apareixerà el proper cigne negre'. Aquesta és la nostra feina, estar sempre en guàrdia, atents".



Així mateix, va dedicar paraules de gratitud al seu equip a Naturgy, així com a les destacades figures de Reynés i Rafael Villaseca. Aquest últim, qui va ser exconseller delegat de la llavors anomenada Gas Natural Fenosa i actual president de la Fundació Naturgy.

Pel que fa al president de la companyia, va aprofitar l'ocasió per felicitar Forbes España pel seu desè aniversari i va expressar el seu sincer agraïment per reconèixer i celebrar la feina feta per l'equip de Comunicació de Naturgy.

Andrés Rodríguez va anunciar la creació de Forbes House: "Hem decidit l'any que ve portar la reputació de Forbes a l'aspecte físic. Obrirem una casa. Serà el primer Forbes House, un espai físic a l'altura de la marca".