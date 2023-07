Truita de patates / @EP



El Grup Empresarial Palacios Alimentación ha emès una alerta als consumidors durant aquesta matinada, i ha sol·licitat que no mengin la truita de patates envasada que fabriquen i la tornin a la superfície on la van comprar. Aquest producte ha estat vinculat a un brot de botulisme que ja ha afectat set persones a diferents comunitats autònomes.



L'empresa ha pres la decisió de retirar "voluntàriament i per precaució" la truita de patates envasada fresca al plat, produïda a la fàbrica de Mudrian, dels prestatges dels punts de venda. A més, han aturat temporalment la fabricació del producte.

Tot i això, l'empresa sosté que no ha estat possible establir una evidència que relacioni causalment els seus productes o processos amb el brot de botulisme. Aquesta afirmació contradiu la nota informativa emesa dimarts per l' Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) , on asseguraven que aquesta empresa era la fabricant del producte implicat al brot.

Fins ara, el brot de botulisme vinculat a les truites de patata envasades ha afectat set persones. D'aquests casos, quatre han estat confirmats: dos ciutadans italians que van consumir el producte a Valladolid, un altre cas a Astúries i un quart a Galícia. A més, hi ha tres casos més, un a Madrid, un altre a Andalusia i un altre a la Comunitat Valenciana, que presenten una situació clínica compatible amb el brot.

Els dos casos confirmats a Galícia i Astúries, corresponents a persones de 49 i 50 anys, respectivament, van consumir la truita de patata entre el 19 de juny i el 5 de juliol. A més, el cas probable a Madrid, d?un individu de 49 anys, va manifestar símptomes des del dia 10 del mes en curs. Els tres pacients han requerit tractament a la UCI, segons l'informe emès pel Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries (CCAES) aquest dimecres.

El Grup Palacios ha alertat que les truites s'han venut als supermercats següents: Xef Select, Auchan, Eroski, Unide, Consum, DIA, Ametller, Condis, El Corte Inglés, Carrefour, Alipende i Rikissimo, i tot aquell que el torni rebrà un limport reemborsat.

Així mateix, l'empresa ha posat a disposició del client una línia telefònica, amb el número 941 27 77 00, disponible en horari de 10.00 a 18.00 hores, així com el correu electrònic palacios@palacios.es , per resoldre qualsevol dubte o inquietud que poguessin tenir.

El botulisme és una malaltia poc freqüent però greu, ocasionada per una toxina que afecta el sistema nerviós i pot provocar dificultat per respirar, paràlisi muscular i fins i tot portar a la mort. Els aliments envasats, preservats o fermentats de manera inapropiada a la llar poden propiciar les condicions necessàries perquè els bacteris produeixin aquesta toxina.