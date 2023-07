Aparcament de Rodalies / @EP

Renfe redissenyarà els aparcaments de totes les estacions de Rodalies i Rodalies per oferir més alternatives sostenibles a l'ús del vehicle privat, afavorint la connexió intermodal amb altres mitjans de transport.

L'operador públic ferroviari transformarà així les seves estacions a 'Green Mobility Hubs' , és a dir, en centres de mobilitat 'verd' dedicats per a la micromobilitat (moto, bicicleta, patinet) i mobilitat compartida, la gestió de l'intercanvi de bateries o la implantació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, així com lestabliment dàrees accessibles per a serveis de mobilitat.

Aquesta iniciativa s'implementarà gradualment als nuclis de Rodalies de Renfe (Madrid, Barcelona , València, Sevilla, Bilbao, Sant Sebastià, Múrcia-Alacant, Cadis, Saragossa, Màlaga, Cantàbria i Astúries), que transporten més de 450 milions de viatgers anuals . En un primer pas, durà a terme un projecte pilot a tres estacions per obtenir dades, realitzar anàlisis i validar els resultats del pilot.

Per això, Renfe s'associarà amb empreses de mobilitat compartida i sostenible, així com empreses energètiques, alineant-se amb l'Estratègia de Mobilitat Sostenible del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, amb la Comissió Europea i amb el full de ruta dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de l'ONU, que insta a adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.

L'objectiu és millorar l'accessibilitat, la gestió del trànsit i la qualitat del transport públic col·lectiu, crear noves oportunitats de negoci, reduir les emissions contaminants, promoure un comportament sostenible, obtenir una rendibilitat social i aconseguir una cohesió territorial més gran.