Foto: Rodalies

Renfe transformarà les seves estacions de Rodalies en Green Mobility Hubs. Aquest projecte reformularà els aparcaments dissuasius de les terminals en nodes de mobilitat segura, sostenible i connectada, a les àrees d’influència dels seus entorns urbans i interurbans.

Aquests Green Mobility Hubs convertiran les estacions de Rodalies en nodes intermodals de mobilitat sostenible per facilitar una solució de primera i darrera milla com a alternativa a l’ús del vehicle privat, oferint una connexió intermodal amb altres modes de transport.

Aquests espais disposaran de zones dedicades per a la micromobilitat (moto, bicicleta, patinet) i mobilitat compartida, la gestió de l’intercanvi de bateries o la implantació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, així com l’establiment d’àrees accessibles per a serveis de mobilitat.

Aquesta iniciativa s’implementarà gradualment al nucli de Rodalies de Renfe, atenent els punts en què es fomenti la intermodalitat sostenible i connectada.

Per desenvolupar els Green Mobility Hubs, Renfe s’associarà amb empreses de mobilitat compartida i sostenible, així com amb empreses energètiques líders en el seu sector.

Aquest projecte està alineat amb l’Estratègia de Mobilitat Sostenible del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), de la Comissió Europea, i amb el full de ruta dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de l’ONU, que insta a adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.

En un primer pas, Renfe durà a terme un projecte pilot en tres estacions per establir uns procediments que vetllaran per l’ús correcte i responsable dels serveis per part dels clients i operadors, de manera que se’n pugui obtenir dades, realitzar anàlisi i validar els resultats del pilot.

IMPULSA CAP A LA MOBILITAT SOSTENIBLE

Entre els diversos actors implicats en el desenvolupament d’aquest projecte pilot de negoci cooperatiu, es busca millorar en l’accessibilitat, en la gestió del trànsit i qualitat del transport públic col·lectiu, en crear noves oportunitats de negoci, reduir les emissions contaminants, promoure un comportament sostenible, obtenir una rendibilitat social i aconseguir més cohesió territorial.

El coneixement i l’experiència de Renfe, juntament amb la dels diferents partners, stakeholders i empreses de subministrament que formen part del pilot, possibiliten el desenvolupament d’aquest projecte a favor de la sostenibilitat, coincidint amb els eixos de Transició ecològica, Transició Digital i Cohesió social alineats amb els principis del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.