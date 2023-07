El president Pere Aragonès en la visita a l'Escola Ramon Llull de Rubí/ @EP

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha comunicat que el Govern ha identificat un total de 271 centres educatius a Catalunya que requereixen intervencions per eliminar l'amiant de les instal·lacions. En aquest sentit, s'ha destinat una inversió de 6,2 milions d'euros per dur a terme la retirada de l'amiant a 24 centres durant aquest any 2023.

Ho va comentar dijous passat en una visita a l'Escola Ramon Llull de Rubí amb la consellera d'Educació de la Generalitat, Anna Simó. El president també va anunciar que farien 442 actuacions de reforma i millora en centres educatius amb un pressupost de 50,9 milions, 6,2 dels quals són per retirar l'amiant de 24 centres catalans.

Tot i això, l'abast dels centres educatius que tenen aquest tipus de material als seus recintes és molt més gran, ja que són 271 en total les escoles i instituts públics de Catalunya que tenen amiant.

Aragonès ha defensat que amb aquests 6,2 milions es dóna “ia un impuls significatiu”.

De fet, l'objectiu és que el 2028 no hi hagi cap equipament o infraestructura pública amb amiant, tal com afirma el president de la Generalitat.

ACTUACIONS AQUEST ESTIU

Ha assegurat que de les 442 actuacions anunciades per a aquest estiu, 418 són de reforma i millora (RAM), amb un pressupost de 44,7 milions, i donen resposta a les "noves necessitats d'escolarització en ensenyaments obligatoris i sobretot postobligatoris", i milloren l'eficiència, la seguretat i la salut dels usuaris.

Una de les actuacions de retirada de l'amiant es durà a terme a l' escola de Rubí que han visitat aquest dijous, on s'invertiran prop de 250.000 euros per aïllar el sostre de la teulada de les aules i substituir les plaques de fibrociment --amiant-- per panells metàl·lics (un total de 1.341 metres quadrats).

En aquesta escola també se substituiran els canalons de fibrociment per uns de planxa metàl·lica, i es canviaran els baixants existents de PVC per uns de xapa metàl·lica , amb una millora de la ventilació de l'espai sota la teulada.

La retirada de l'amiant a aquesta escola es farà durant el mes d'agost i està previst que la resta d'obres finalitzin a l'octubre.

ALTES TEMPERATURES

De les 418 obres RAM, 5 milions corresponen al Pla de xoc per a les altes temperatures , que suposa actuar a 104 centres, i es tracta de la primera fase del Pla d'adequació al canvi climàtic, que prioritzarà els centres amb alumnat més vulnerable a les altes temperatures.

Aragonès ha destacat la importància de "posar al dia" els centres escolars i instituts de Catalunya, adaptant-los a les altes temperatures i millorant el confort tèrmic dels edificis i el benestar de la comunitat educativa.

Finalment, ha recordat que durant el curs 2022-2023 s'han repartit més de 9.000 ventiladors a centres educatius, i que el pla de xoc per a les altes temperatures preveu la instal·lació d'elements que mitiguen la calor, com ara proteccions solars, fonts, renaturalitzar els espais i potenciar els arbres i les ombres.

ELS PERILLS DE L'AMIANT

L'amiant, també conegut com asbest, és un grup de minerals fibrosos que s'han utilitzat en diverses indústries a causa de les seves propietats resistents a la calor, la corrosió i l'electricitat. Aquests minerals es componen de fibres microscòpiques llargues i primes que poden separar-se en fibres encara més petites, cosa que els atorga característiques úniques per a aplicacions industrials i de construcció.

Tot i això, al llarg del temps, s'ha demostrat que l'amiant representa un greu risc per a la salut humana. Les fibres d'amiant són extremadament perilloses quan s'inhalen, ja que poden allotjar-se als pulmons i altres òrgans, causant malalties greus i potencialment mortals, com el càncer de pulmó, mesotelioma (un tipus de càncer que afecta les membranes que recobreixen els òrgans interns ) i asbestosi (una malaltia pulmonar crònica).

A causa dels perills per a la salut associats amb l'amiant, molts països n'han prohibit l'ús en nous materials de construcció i han implementat regulacions estrictes per a l'eliminació segura de l'amiant en edificis i estructures existents. La remoció i el maneig adequats de l'amiant són fonamentals per protegir la salut de les persones i prevenir exposicions futures.