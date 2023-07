Persones es remullen per combatre la calor. Foto: Europa Press

La tercera onada de calor d'aquest 2023 arriba al final amb un descens generalitzat de temperatures que, encara que caloroses, tornaran als valors propis per a aquesta època entre aquest dijous 20 i el divendres 21 de juliol, segons ha avançat a Europa Press el portaveu de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), Rubén del Campo.

Tot i això, no serà el cas del terç oriental de la Península, on encara persistiran temperatures entre 5 i 10 graus per sobre del normal, principalment al llarg d'aquest dijous 20 quan encara es podran assolir 40 graus en zones de la província de Màlaga, entre 38 i 40 a la Vall del Guadalquivir i la Regió.

Precisament, segons ha explicat el portaveu, aquest divendres 21 serà un dia menys calorós malgrat els més de 38 que encara persistiran al sud-est peninsular. D'altra banda, únicament se n'assoliran 34 en algunes localitats andaluses, la regió de Múrcia, el País Valencià i algunes zones de les Balears.

Pel que fa al cap de setmana, les temperatures s'incrementaran especialment el diumenge 23, ja que dissabte els valors es mantindran en els propis d'aquesta època estiuenca a gran part d'Espanya.

DESCENS DE FINS A 10 GRAUS DE CARA A LA PRÒXIMA SETMANA

Segons dades d'AEMET, dilluns que ve 24 de juliol començarà una jornada sense canvis significatius en les temperatures segons ha especificat Del Campo, encara que al nord sí que hi haurà un lleuger descens de temperatures.