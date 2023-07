Una nena utilitza una tauleta. Foto: Europa Press

Els nens espanyols gaudeixen d'una aturada estiuenca de 10 setmanes (2 mesos i mig) , fet que suposa que tenen les segones vacances més llargues d'Europa i una quantitat similar a la dels països del nord d'Àfrica.

A la riba nord de la Mediterrània, Grècia té una setmana més que Espanya , mentre que Itàlia una menys i França, 2 menys. Regne Unit i Alemanya sí que opten per escurçar-les a 6 setmanes i en reparteixen d'altres al llarg del curs.

Així ho reflecteix un mapamundi elaborat per l'equip de visualització de dades de Smartick , on es poden apreciar per colors les diferents durades de les vacances d'estiu. A Amèrica, són diversos els països que tenen unes vacances similars en durada a Espanya (Veneçuela, Colòmbia, Perú i els EUA) però cap en té més i Mèxic en té 6.

Les vacances escolars d'estiu a Espanya, segons apunta l'estudi, s'han mantingut semblants en durada al llarg de les últimes dècades "malgrat l'evidència científica que durant aquestes vacances es produeixen pèrdues d'aprenentatge que accentuen després les possibilitats de patir fracàs escolar".

A Europa, en tenir a molts països vacances durant més de 2 mesos, que no coincideixen amb els permisos de les famílies, els pares acudeixen a ajuntaments, col·legis ia empreses que ofereixen campaments i diferents experiències educatives.

Respecte a com afecta l'aturada escolar estiuenca els nens depenent que facin o no alguna activitat intel·lectual, la investigació adverteix que les diferències en rendiment escolar "són acumulatives entre els que ho fan i no i s'engrandeixen any rere any" .

REFORÇ ESCOLAR

En aquest sentit, precisa que governs com el d'Andalusia va decidir, per exemple, reforçar els alumnes voluntaris que volguessin amb programes especials per recuperar coneixement en Matemàtiques i Llengua al mes de juliol.

Tot i que l'estudi assenyala que no hi ha una correlació sempre clara entre temperatura i la durada de les vacances escolars, sí que existeix com a explicació perquè les de l'Orient Mitjà siguin les més llargues del planeta, amb 13 setmanes a l'Iran i l'Afganistan i 12 a l'Aràbia oa l'Iraq. A la Xina ia l'Índia, que ara aporten gran part de la població escolar del món, les vacances es redueixen a sis setmanes.

Segons un estudi de la Universitat Johns Hopkins, desenvolupat pels sociòlegs Kart Alexandre i Doris Entwisle, "més de la meitat del desfasament curricular dels alumnes de Primària és degut a la pràctica o no de coneixements a l'estiu".

"10 setmanes, com les vacances que tenim a Espanya, és prou temps perquè els nens descansin, però, alhora, tinguin una estona cada dia per practicar Matemàtiques i Lectura, que són les dues competències clau a primària i que evitaran el seu fracàs escolar", explica el cofundador d'Smartick, Javier Arroyo.