Les activistes. Foto: Futuro Vegetal

Dos activistes del col·lectiu ecologista Futuro Vegetal han entrat aquest divendres 21 de juliol a primera hora del matí en una pista d'aterratge de l'aeroport madrileny Adolfo Suárez-Madrid Barajas i han enganxat les mans a l'asfalt.

Ho han fet amb l'objectiu d'impedir el trànsit aeri i denunciar alhora que "cap partit polític" presenta les eleccions generals de diumenge "mesures a l'alçada" per fer front a la "crisi climàtica".

Les activistes han "burlat" la seguretat de l'aeroport per accedir a la pista d'aterratge cap a les 06.00 hores, portant una pancarta amb el lema El poble unit funciona sense partit , segons un comunicat que ha difós Futuro Vegetal.

Des de la Guàrdia Civil han indicat a Europa Press que les dues activistes de moment no han estat detingudes i romanen a la pista a què han accedit, encara enganxades a l'asfalt. La Guàrdia Civil investiga el succés i s'han obert diligències per danys a un jutjat.

Amb aquesta acció de protesta, el col·lectiu pretén fer una "crida" a la població perquè, amb independència del resultat de les eleccions del 23 de juliol, "s'organitzi per fer front a les pitjors conseqüències de la Crisi Climàtica".

Futuro Vegetal expressa així la seva "preocupació" per unes eleccions en què "cap partit polític" proposa "mesures a l'alçada de l'amenaça" del canvi climàtic. "És clar que no tots els partits són iguals, però també que només la societat organitzada pot impulsar els canvis que necessitem per tenir un territori habitable", assenyalen.

Un comunicat en què Futuro Vegetal a més responsabilitza --sense donar noms-- a "determinats polítics" de tenir "posicionaments obertament negacionistes", encara que també critica que "altres" donin una "falsa sensació" que es prenen "de debò" la crisi del clima, ja que les seves propostes, només lamenten, es limiten a ser "meres".

Segons el col·lectiu, la seva campanya no va dirigida a posicionar-se a favor de l'abstenció a les eleccions, sinó que el que demana és "construir en comú", superant diferències i interessos.