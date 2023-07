La consellera de feminismes i igualació de la Generalitat de Catalunya, Tània Verge / @EP

La Sindicatura de Greuges i les sindicatures locals, en col·laboració amb el Govern, s'han proposat ajudar aquells que encara no s'han empadronat a la seva localitat de residència. Per facilitar aquest tràmit, l'entitat ha presentat un nou protocol que va entrar en vigor aquest dijous passat.

La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge , va presidir una reunió juntament amb els representants de la Sindicatura de Greuges de Catalunya, on també van participar sindicatures i defensors locals de tota la regió, amb el propòsit d'assegurar el ple compliment del dret efectiu al padró a tots els municipis del país.

La manca de registre al padró municipal suposa un obstacle per accedir a drets fonamentals, ja que l'empadronament és requisit per gestionar tràmits i procediments necessaris a la vida quotidiana.

Aquest protocol busca garantir que totes les persones puguin exercir el seu dret al padró de manera efectiva i accedir així als beneficis que comporta.

Les persones que no tenen una propietat o no tenen un contracte de lloguer poden enfrontar dificultats per obtenir l'empadronament. Aquesta situació els impedeix, entre altres coses, accedir a certes prestacions i recursos sanitaris i educatius, privant-los de garanties plenes de drets. A més, aquesta manca d'empadronament també afecta negativament el procés de sol·licitud de permisos de residència o de treball.



Segons l'article 15 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, que regula les bases de règim local, s'estableix que "Qualsevol persona que visqui a Espanya està obligada a inscriure's al padró del municipi on resideixi habitualment". Garantir el dret a l'empadronament és una responsabilitat que recau a les administracions públiques.