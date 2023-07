Formentera / @EP

Balears i Madrid són les comunitats autònomes on es concentren els habitatges més cars de tot Espanya i de fet, acaparen els 30 primers llocs de la llista, a excepció de tres zones concretes a Barcelona i Màlaga, segons el primer informe del mercat de l'habitatge de luxe a Espanya de Hiscox.

En concret, Formentera és la localitat amb el metre quadrat més car de tot Espanya, amb 9.383 euros el metre quadrat, seguida de la zona de Recoletos a Madrid, amb 9.000 euros el metre quadrat; Portals Nous a Calvià a Mallorca, amb 8.319 euros; Castellana a la capital d?Espanya, amb 7.956 euros; i la zona mallorquina de la Costa d'en Blanes a Calvià, amb 7.389 euros el metre quadrat.

Més enllà de les Balears i Madrid, als primers llocs amb els habitatges de luxe més cares figuren a Barcelona Diagonal Mar , amb 7.523 euros el metre quadrat; Pedralbes, amb 6.406 euros; i La Dreta de l'Eixample, amb 6.406; i Los Monteros a Màlaga, amb 6.842 euros el metre quadrat

LES ILLES BALEARS CONCENTREN EL 33% DELS HABITATGES DE LUXE

Les Illes Balears concentren el 33% del total dels habitatges de luxe, fonamentalment les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera. A Mallorca, a més de la ja esmentada Formentera, hi ha els municipis de Calvià, Andratx i Palma, que són els que registren el preu per metre més car.

Portals Nous, a Calvià, es posiciona com la zona capdavantera, amb un preu mitjà de 8.319 per metre quadrat i un preu màxim per vivenda de 12 milions d'euros.

A Calvià hi ha Costa d'en Blanes, una urbanització exclusiva, on els habitatges tenen més de 500 metres quadrats i estan valorats entre els 3 i els 15 milions d'euros.

El Port d'Andratx, al municipi homònim a Mallorca , "representa el luxe del Mediterrani" i és una de les urbanitzacions més exclusives de l'illa, segons indica l'informe. El preu dels habitatges se situa entre els 3 i 15 milions d'euros, amb una mida mitjana de 550 metres quadrats i un preu mitjà de 7.262 euros per metre quadrat.

Dins de Palma de Mallorca , Hiscox també destaca Son Vida, una urbanització exclusiva de la capital mallorquina, que es localitza als peus de la Serra Tramuntana, a uns minuts del centre de la ciutat, i els habitatges dels quals tenen uns 750 metres quadrats de mitjana i un preu mitjà de 6,5 milions d'euros, encara que en alguns casos poden assolir els 60 milions. El preu mitjà del metre quadrat és de 7.852 euros.

Finalment, a Eivissa , la firma destaca al seu informe la zona des Cubells, a Sant Josep de Sa Talaia, que té un preu mitjà per metre quadrat de 7.454 euros i un preu màxim de 12 milions d'euros per un habitatge de luxe.

RECOLLETS A MADRID, LA SEGONA ZONA MÉS CARA DE TOTA ESPANYA

L'informe de Hiscox destaca que el 10% de l'estoc de vivenda de luxe es concentra, per part seva, a Madrid. La capital té zones com Recoletos, on el preu mitjà del metre quadrat d'habitatge se situa en 9.000 euros, de manera que un immoble pot arribar a costar 21 milions d'euros.

Altres zones de la capital amb habitatges de luxe són Castellana , on el preu del metre quadrat és de 7.956 euros i el preu màxim és de 13 milions; Jerònims, on el metre quadrat és de 7.575 i preu màxim 20 milions; i El Viso, amb 6.992 i 13 milions per un habitatge.

Fora de la capital, l'estudi destaca les luxoses urbanitzacions de La Moraleja i La Finca , que destaquen per la proximitat amb el centre de la ciutat. Concretament, La Moraleja, a Alcobendas, al nord-est de Madrid, està formada per 1.050 vivendes unifamiliars i 400 adossades, amb una mitjana de 700 metres quadrats construïts i valorats entre 1 i 14 milions d'euros. El preu mitjà per metre quadrat se situa actualment al voltant dels 5.500 euros.

Per la seva banda, La Finca, ubicada a Pozuelo de Alarcón --el municipi amb maig renda per càpita d'Espanya--, té vivendes que compten amb una superfície mitjana de 1.050 euros per metre quadrat i estan valorades entre 1,5 i 12 milions d?euros, amb un preu mitjà per metre quadrat d?aproximadament 6.500 euros.

DIAGONAL MAR, LA ZONA MÉS CARA DE BARCELONA

La província de Barcelona concentra al voltant del 6% del total d?habitatges de luxe de més de 3 milions d?euros a Espanya. Dins de Barcelona, Hiscox destaca com a principals zones de luxe els municipis de Castelldefels i Sitges. Per zones, Diagonal Mar (a la Ciutat Comtal) té un preu mitjà de 7.523 euros el metre quadrat i un preu màxim de 4 milions per vivenda.

El segueix al mateix municipi de Barcelona, Pedralbes, amb un preu mitjà de 6.406 euros el metre quadrat i un preu màxim de 25 milions; LaDreta de l'Eixample, amb un preu del metre quadrat de 6.267 i un màxim de 14 milions; i Sarrià, amb 5.924 i un màxim de 8 milions.

Als següents llocs del rànquing hi ha Sitges i la seva zona Vinyiet Terramar, que compta amb un preu mitjà de 5.216 euros el metre quadrat i un preu màxim d'11 milions d'euros per habitatge.

I Castelldefels , on destaquen les seves zones de La Pineda i Gavà Mar, amb uns preus per metre quadrat de 5.045 euros i 5.010 euros, respectivament, i uns preus màxims de 5 i 7 milions per vivenda.

ELS MONTERS A MARBELLA, LA ZONA MÉS CARA DE LA PROVÍNCIA DE MÀLAGA

De la seva banda, la província de Màlaga compta amb, aproximadament, 2.500 habitatges exclusius de més de 3 milions d'euros, cosa que representa el 34% del total del mercat espanyol i col·loca la província com a líder del mateix, ja que alberga l'anomenat 'Triangle d'Or', format per Benahavís, Estepona i Marbella, indica l'informe.

Los Monteros (Marbella) és la zona més cara de la província, amb un preu mitjà per metre quadrat de 6.842 euros i un preu màxim de les seves luxoses viles de 17 milions. El segueix Lomas de Marbella/Pont Romà, amb 6.173 euros el metre quadrat i 35 milions de preu màxim.

A Benahavís també hi ha la urbanització de La Zagaleta , que és considerada una de les exclusives d'Europa. Compte amb un heliport, un centre eqüestre, cuiners o conductors i està situada prop del mar. Aquí el preu mitjà dels habitatges de luxe és de 5.804 euros el metre quadrat i un preu màxim que va dels 3 als 30 milions per un habitatge.

Finalment, es troben entre les dues darreres zones de luxe a Marbella, Puerto Banús, on el preu mitjà per metre quadrat de l'habitatge és de 5.240 euros i el preu màxim és de 15 milions; i Las Brisas, amb un preu mitjà de 5.140 euros el metre quadrat i un preu màxim de 14 milions.

"El mercat immobiliari de luxe a Espanya està experimentant un creixement considerable, i cada vegada són més els alts patrimonis que es decideixen per invertir-hi", declara la directora de la divisió d'Art i Clients Privats de Hiscox Espanya, Eva Peribáñez.