Barcelona, Tarragona i Lleida amb Almeria, Màlaga, Múrcia, Albacete i Balears estaran en avís groc per altes temperatures aquest dilluns, mentre que Alacant i València estaran en risc important (taronja).

Una persona tracta de protegir-se del sol a la Rambla, el 18 de juliol de 2023, a Barcelona, Catalunya (Espanya).

En total, una desena de províncies estaran aquest dilluns en risc per calor, amb temperatures que podrien arribar fins als 42ºC a l'interior sud-est i el litoral valencià, segons el pronòstic de l' Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) .

Les temperatures diürnes augmentaran a l'àrea mediterrània i baixaran a la resta del país, de forma notable a l'alt Ebre i voltants. Així, és probable que es puguin assolir els 40-42ºC en punts de l'interior sud-est i litoral valencià, i que les mínimes no baixin de 24-26ºC a l'àrea mediterrània.

A més, en gran part del país predominaran aquest dilluns els cels poc ennuvolats o amb núvols alts, sense precipitacions, si bé al nord de Galícia i l'àrea cantàbrica s'esperen cels ennuvolats amb probables precipitacions, febles en general, tendint a remetre en litorals a la tarda, sense descartar-les al derrota i sense descartar-les.

A les Balears, meitat oriental peninsular i oest d'Andalusia i de l'altiplà Sud, hi haurà intervals de núvols mitjans i alts, tendint a quedar poc ennuvolat d'oest a est. Així mateix, a la meitat nord i terç aquest peninsular es desenvoluparà nuvolositat d'evolució diürna, amb probables tempestes seques al terç oriental i Balears, acompanyades de ruixats al Pirineu i als extrems de la Ibèrica. No es descarta que aquests xàfecs siguin localment forts al Pirineu oriental. Lleida estarà alerta groga per pluja.

A les Canàries s'esperen intervals de núvols baixos al nord de les illes, mentre hi ha probabilitat de calimes a Alborán, sud-est i Balears, i no es descarten a la resta de la meitat sud-est peninsular. Tampoc es descarten boires o boires matinals a la Cantàbrica, alt Ebre i Pirineus.

Els vents, per la seva banda, seran de component nord al terç nord-oest i bufaran de l'oest i sud-oest a la resta del vessant atlàntic.

En aquest context, tendirà a establir-se vent de ponent a Estret i Alborà, bufant al final del dia amb intervals de fort; cerç a l'Ebre i, amb intervals de fort, tramuntana a Empordà. A l'àrea mediterrània bufaran variables mentre s'esperen rissagues a les Balears i alisis a les Canàries.

Així, l'arxipèlag balear estarà en avís groc per rissagues a Menorca, mentre els fenòmens costaners posaran en risc (groc) Almeria, Granada, Màlaga i Girona.