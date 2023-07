José Manuel Villarejo / @EP

L'Audiència Nacional ha condemnat a 19 anys de presó el comissari jubilat José Manuel Villarejo a la primera sentència dictada en el marc de la macrocausa 'Tàndem', on s'investiguen els encàrrecs privats que hauria realitzat a través del seu grup empresarial. El tribunal el condemna pels delictes de revelació de secrets i falsedat en document mercantil, però l'absol del delicte de suborn.

En una sentència de 351 pàgines, recollida per Europa Press, la Sala Penal condemna Villarejo per tres peces diferents, corresponents als encàrrecs 'Iron', 'Land' i 'Pintor'. Cal recordar que la Fiscalia Anticorrupció sol·licitava per a ell una pena conjunta de 83 anys de presó.