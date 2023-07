X / Twitter

Elon Musk ha anunciat novetats a Twitter, que ha canviat el seu nom a 'X' i que es consolidarà com una plataforma "centrada en àudio, vídeo, missatgeria, pagaments" impulsada per Intel·ligència Artificial (IA).

El propietari de Twitter va comentar a l'octubre de l'any passat a través del seu perfil que comprar l'aplicació seria “un accelerador” per crear una súper aplicació que anomenaria 'X'.

Mesos després, Slate va avançar que Musk havia creat dues noves companyies, X Holdings Corp. i X Corp., que s'afegien a les registrades l'abril del 2022, X Holdings I, II i III, tres empreses independents que en facilitarien la compra a Twitter.

Aquest diumenge Elon Musk va anunciar el canvi oficial de Twitter a 'X' i va comentar que modificarà la famosa icona de l'ocell actual "per encarnar les imperfeccions" de la xarxa social i va donar a conèixer quin seria el format del seu nou logotip, que ja es pot veure en algunes parts de la plataforma.

Per la seva banda, la CEO de Twitter, Linda Yaccarino , ha recolzat aquesta informació compartint també al seu perfil la imatge del nou logo, que s'ha projectat a la façana de les oficines de la companyia, situades a San Francisco (Estats Units).

La directiva ha suggerit que amb aquest canvi d'imatge Twitter ha tingut “una segona oportunitat de causar una altra gran impressió i que sigui “el futur de la interactivitat il·limitada, centrada en àudio, vídeo, missatgeria, pagaments/banca”.

Amb això, ha matisat que amb la nova versió de la plataforma està "creant un mercat global per a idees, béns, serveis i oportunitats", avançant que estarà impulsat per IA per "connectar tothom".

Finalment, ha fet esment als canvis que ha introduït els últims vuit mesos" i ha dit que l'empresa ja ha començat a veure que l'aplicació "pren forma", encara que de moment estan a penes "començant" amb les noves funcionalitats introduïdes.

"No hi ha cap límit per a aquesta transformació. X serà la plataforma que pot oferir... bé, tot", ha afegit Yaccarino, que ja llueix aquesta nova icona al costat de la insígnia blava al perfil del seu compte.