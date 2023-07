@EP

Els embassaments de les conques internes catalanes han tornat a reduir la seva capacitat i se situen en el 28,37%, fet que suposa 0,98 punts menys respecte dimarts de la setmana passada, quan estaven al 29,35%.

Així ho reflecteix la darrera actualització aquest dimarts de l‟informe de l‟estat dels embassaments de l‟Agència Catalana de l‟Aigua (ACA). Les dades de l'ACA mostren que el volum actual continua estant per sota del que hi havia per aquestes mateixes dates el 2022, que era del 44,88%.

L'embassament de Darnius Boadella es troba al 22,01% de la capacitat; el de Sau al 26,35%; Susqueda al 28,65%; La Baells al 36,63%; La Llosa del Cavall al 25,90%; Sant Ponç al 38,63%; Foix al 54,28%; Siurana al 5,95%, i Riudecanyes al 5,54%.

L'estat dels embassaments de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) amb una capacitat superior als cinc hectòmetres cúbics se situa al 39,64%, quan fa un any es trobaven al 48,36% de la seva capacitat.