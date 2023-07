EuropaPress 5255207 pluges plantacions collites patata juny 2023 limia ourense galicia

Les primeres previsions indiquen que els termòmetres baixaran entre 5 i 10 graus per sota dels valors normals a la meitat nord peninsular. Mentrestant, a l'àrea mediterrània, especialment al sud-est, els termòmetres aniran i ascens. A més, una petita DANA, des de Madeira, portarà algunes pluges durant la setmana que ve. Aquestes precipitacions apareixeran a la zona cantàbrica on s'esperen pluges febles dilluns i dimarts.



Per la seva banda, Meteored ha publicat el següent missatge a Twitter: «En els propers dies ens visitaran diversos tàlvegs i fins i tot una #DANA, per la qual cosa parlarem de ruixats i #tempestes en algunes regions. Seran més generals i intensos al nord, encara que també arribaran a l'est i #Baleares».