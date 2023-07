Reunión entre Endesa i el Departament d'Interior / @EP

El Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i Endesa signen un nou conveni de col·laboració per coordinar l’actuació en les línies elèctriques ubicades en les zones afectades pel Pla Alfa, un procediment operatiu establert pel Cos d'Agents Rurals de vigilància, prevenció i control d'activitats de risc davant les situacions de perill d’incendi forestal. D’aquesta manera Endesa i l’administració segueixen treballant conjuntament en la protecció i preservació del medi natural.

El conveni, signat aquest juliol, té com a objectiu establir les actuacions operatives de col·laboració i coordinació entre el Departament d’Interior, mitjançant la Direcció General dels Agents Rurals, i Endesa en matèria de protecció dels boscos i prevenció d’incendis forestals. Amb una vigència de 4 anys, actualitza el protocol que va signar-se per primera vegada el 2015.

Després d’anys de coordinació, les dues parts han decidit actualitzar el protocol de col·laboració per tal de fer front a les noves necessitats mediambientals en un context de canvi climàtic que ha fet augmentar els dies en què incrementa el perill d’incendi forestal a Catalunya, i adaptar-lo a les possibilitats que ofereix la xarxa elèctrica actual, cada cop més digitalitzada.

La Secretària General d’Interior, Tamara Garcia, i el director de distribució d’Endesa Catalunya, Francesc Alemany, van mantenir ahir al Departament d’Interior una reunió de treball, en el marc d’aquest conveni. Per part del Departament d’Interior, també en van formar part el Director General d’Agents Rurals, Marc Costa, l’inspector en Cap del Cos, Josep Antoni Mur, i el cap de l’àrea regional de l Catalunya Central, Jaume Torralba. I per part de la companyia Endesa, també hi van assistir el director d’operacions i manteniment de distribució, Jordi Casas, i Josep Escolies director de distribució a la zona de la Catalunya Central.

TASCA PREVENTIVA

El conveni de col·laboració estableix que abans de l’inici de la campanya de prevenció d’incendis a Catalunya, Endesa realitzarà una revisió termogràfica dels trams de línia elèctrica d’alta i mitja tensió que discorren per les zones boscoses dels “Perímetres de Protecció Prioritària (PPP)” que identifica el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Dins d’aquesta tasca de manteniment preventiu ambdues parts acorden treballar amb les persones propietàries de les finques per on transcorren les línies elèctriques per tal de poder realitzar les tasques de tala i esporga necessàries per mantenir els corredors tallafocs.

El Cos dels Agents Rurals i Endesa han establert un protocol d’actuació durant la campanya de prevenció d’incendis que contempla:

Intercanvi d’informació entre la companyia i el Cos sobre les activacions i desactivacions del Pla Alfa per comarques.

entre la companyia i el Cos sobre les activacions i desactivacions del Pla Alfa per comarques. Que la distribuïdora retirarà el mecanisme de reconnexió automàtica de les línies de mitja i alta tensió afectades pels nivells Alfa 2 i Alfa 3 per evitar possibles ignicions.

de les línies de mitja i alta tensió afectades pels nivells Alfa 2 i Alfa 3 per evitar possibles ignicions. En aquests casos, si es produeix una incidència, l’equip d’Endesa en coordinació amb Agents Rurals, revisarà físicament la línia elèctrica per comprovar que no hi hagi cap element de risc envers la pròpia xarxa elèctrica, el medi ambient o el personal dels cossos d’emergències que hi hagi a la zona.

envers la pròpia xarxa elèctrica, el medi ambient o el personal dels cossos d’emergències que hi hagi a la zona. Un cop realitzada la revisió física i identificada i aïllada la potencial incidència, des del Centre de Control de Distribució es reconnectaria la línia de forma telemàtica.

També s’estableix especial vigilància i atenció als Perímetres de Protecció Prioritària (PPP) degut a les característiques de la seva massa forestal.

El conveni també incorpora un protocol d’actuació i coordinació en cas d’un incendi actiu.

Ambdues parts estableixen com els Agents Rurals oferiran suport al personal tècnic de la companyia per tal que puguin treballar de forma segura en la ràpida reposició del subministrament elèctric.

i es defineixen les mesures de desconnexió de la xarxa que siguin necessàries per facilitar les feines d’extinció d’un incendi amb seguretat.

Finalment, en el marc d’aquest conveni es crea una comissió de seguiment entre ambdues parts i es planifica la realització de formació i sessions informatives entre el Cos d’Agents Rurals i els tècnics de distribució i del Centre de Control d’Endesa a Catalunya.

Endesa està executant des de fa anys un pla d’inversió destinat a la digitalització de la xarxa de distribució. La instal·lació d’aquests elements digitals permet fer accions de manteniment preventiu sobre la xarxa, disposar de major informació sobre el funcionament de la mateixa a temps real i gestionar-la de forma ràpida i automàtica des del Centre de Control de Distribució d’Endesa a Catalunya.