Gonzalo Boye / @EP

La fiscalia li reclama a Boye 9 anys i 9 mesos de presó en un llarg procés judicial que investiga la presumpta introducció de gairebé 4 tones de cocaïna al pais i de l’entramat orquestrat per amagar els beneficis i els ingressos de l’operació.

Els magistrats desestimen una de les al·legacions principals de les defenses de Miñanco i Boye, l’excepció de cosa jutjada. L’escrit d’al·legacions de Boye indicava que els fets pels quals se l’ha processat i se l’envia a la banqueta dels acusats ja havien estat sentenciats tant per la justícia com pel procediment administratiu.

See li imputa una maniobra a través de contractes mercantils que el fiscal relaciona amb el decomís de diners a l’aeroport de Barajas que portaven diversos investigats a les maletes. El fiscal acusa Boye d’aportar a aquest procediment administratiu contractes elaborats ad hoc amb la finalitat d’acreditar l’origen dels diners intervinguts. El cas va ser revisat en via administrativa i posteriorment per la sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Madrid que no hi va veure delicte i, a més, va rebaixar l’import de la sanció.

La Sala rebutja plantejar una qüestió prejudicial al TJUE en tractar-se de qüestions que es poden resoldre a través de les vies previstes a la legislació processal espanyola. Desestima igualment la declinatòria de jurisdicció a favor de l’Audiència de Madrid perquè “la connexitat dels delictes investigats i per tal de no trencar la continència de la causa, cal que siguin judicialitzats en un mateix procediment”.



Burgallo que està acusat processat en aquesta causa per narcotràfic i blanqueig de capitals, apel·lava a la sala argumentant que l’Operació Mito ja s’havia jutjat i havia estat condemnat per una sentència de l’Audiència Provincial de Pontevedra però els magistrat creuen que l’activitat delictiva correspon a un altre marge temporal posterior. En aquesta línia, asseguren que els béns introduïts a l’economia regular procedirien de la seva actuació entre el 2016 i el 2018 quan complia una condemna de 16 anys i 10 mesos de presó per delicte contra la salut pública i des del 2016 en un centre en règim de tercer grau.