Digitalització per a gent gran / @EP

La Plataforma de Majors i Pensionistes (PMP) i el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública han subscrit un conveni per a la identificació i la reducció de les càrregues administratives que puguin afectar les persones grans, amb discapacitat i els pensionistes.

Així consta a la Resolució de 19 de juliol de 2023, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública publicada al BOE, segons la qual el conveni persegueix establir els termes de col·laboració entre ambdues parts, per a la identificació i plantejament de propostes concretes de reducció de càrregues administratives, en els tràmits més demanats pel col·lectiu de persones grans, persones amb discapacitat majors i pensionistes.

Així mateix, un altre dels objectius del conveni és l'elaboració de propostes de simplificació i millora dels serveis prestats a la gent gran i pensionistes per la Direcció General de Governança Pública del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

Per elaborar les propostes concretes de reducció de càrregues i simplificació administrativa, seran documents de referència el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència; l'Estratègia Espanyola sobre Discapacitat 2022-2030 i el Llibre Verd sobre l'envelliment de la Comissió Europea.

Per part seva, la PMP assumeix dins del conveni el compromís d'analitzar i identificar les càrregues administratives que siguin susceptibles de ser eliminades i reduïdes, així com del disseny i la formulació de les propostes de simplificació administrativa i de millora en la regulació que afecta a les persones grans, orientades a eliminar les barreres burocràtiques existents.

Amb caràcter general, es duran a terme iniciatives de difusió sobre les activitats realitzades a l'àmbit del conveni, estudi i intercanvi d'informació entre les parts signants, disseny i recopilació d'informació, contrast d'iniciatives i implantació d'actuacions de l'Administració General de l'Estat sobre millora de la regulació i la reducció de tràmits administratius, així com la consolidació de la comunicació i l'intercanvi d'informació entre el Ministeri i la PMP.

Pel que fa al MINHFP, entre altres funcions contemplades al conveni, oferirà assessorament i assistència sobre simplificació i reducció de càrregues administratives, així com realitzarà un seguiment dels treballs realitzats per la PMP a través de reunions periòdiques concertades per les parts.

A més, s'ocuparà de convocar la constitució de la Comissió de Seguiment encarregada d'administrar el conveni i formada per dos representants de la Direcció General de Governança Pública del MINHFP i dos representants de la PMP