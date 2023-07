Xarxes Socials / @EP

El consell Audiovisual d'Andalusia ha dut a terme l' Informe sobre el lliure accés a contingut adult en plataformes de missatgeria i altres xarxes i es realitza amb la idea d'aprofundir en la línia de treball relacionada amb la protecció de menors sobre la comprovació i denúncia de l'existència de continguts inadequats, nocius o de risc per als menors d'edat, i que són fàcilment accessibles per a aquestes audiències a Internet.

En un comunicat, la Junta ha assenyalat que aquest informe recull els resultats de les investigacions realitzades per comprovar si aquests extrems són certs i aquests vénen a corroborar aquesta realitat, la qual resulta difícil de qualificar a la llum dels continguts als quals es ha pogut accedir sense cap mena de limitació.

Un menor amb un dispositiu mòbil pot accedir, a través de Telegram --i de manera minoritària a través de Whatsapp-- a un tipus de contingut del tot inadequat per a aquestes audiències i de dubtosa legalitat en general, sense cap limitació. Així mateix, la investigació ha localitzat material inadequat a Whatsapp i Facebook i en un compte d'Instagram.

No s'han pogut comprovar tots els fils i pistes que han anat llançant aquests treballs, atesa la necessària limitació de la investigació i realització d'aquest informe en espai i temps, però, pel que s'ha observat, es podria arribar a presumir que el material inadequat al que es ha accedit a Telegram, pornogràfic i gore, sembla il·limitat.

També, que hi ha un contingut inadequat que, encara que menys visible i abundant, segueix sent accessible per a menors a Instagram, Youtube i altres plataformes i xarxes socials menys conegudes, encara que aquests extrems no s'han pogut corroborar, per excedir-se de la concreció de l'informe, així com per la necessitat de limitar les cerques, que van llançant resultats de manera que uns van conduint els altres i aquests, al seu torn, a molts altres.

No ha calgut acudir a cadascun dels resultats obtinguts per poder afirmar que Telegram, i les altres plataformes esmentades, però particularment i especialment aquesta primera, és una aplicació on qualsevol persona, menor o no, que la utilitzi, té accessibilitat a un món de continguts de tota mena, inclosos la pornografia i d'altres, alguns presumptament delictius, que bé podrien admetre el qualificatiu d'haver escapat d'una mena de “galeria dels horrors”.

METODOLOGIA

L'univers de l'informe el conformen principalment els continguts localitzats a la plataforma de missatgeria Telegram, Whatsapp, a la plataforma d'intercanvi de vídeos YouTube, i també a Facebook, Tiktok i Instagram.

De la mateixa manera, s'ha analitzat material audiovisual allotjat en altres pàgines web on han conduït les pistes i fils que van donar els principals resultats. Aquest informe ha considerat el material audiovisual present en aquestes plataformes i llocs web en haver trobat continguts prohibits i inadequats per a la seva visualització per part de menors d'edat i que són accessibles sense cap limitació.

En el transcurs de la realització d'aquest treball, els serveis tècnics del CAA s'han pogut subscriure a 59 canals i grups de Telegram. A tres de Whatsapp, a una plataforma de missatgeria amb contingut delictiu --sense dificultat-- i accedir a contingut pornogràfic i violent a Facebook, i, en menor mesura, a Instagram i Tiktok.

Alhora, s'ha pogut comprovar, també, que l'enllaç al grup de Facebook amb aquest tipus de contingut es pot fer sense necessitat de tenir perfil en aquesta xarxa, ja que aquest ha estat indexat i accessible des dels resultats que n'ha donat una de les cerques realitzades a Google.

Per veure els continguts d'aquests grups i canals en les aplicacions de missatgeria, s'han seguit els consells dels abundants tutorials que hi ha a Internet --molts són llocs especialitzats en tecnologia--, tant contingut escrit a p

àgines webs i articles, com a través de vídeos de YouTube.

Per poder subscriure's a aquests canals, només ha calgut tenir un mòbil i veure com es desbloqueja el contingut sensible a Telegram , consistent, en resum, a baixar l'app per a l'ordinador a través de la pàgina Telegram.org, seguir uns passos a mitjançant l'opció de configuració, que condueix a una opció descrita com a "desbloquejar contingut sensible". Es realitza amb un clic i Telegram pot mostrar tot aquest contingut.

Per Whatsapp no ha calgut. No obstant això, les cerques i els intents de subscripció a grups d'aquesta plataforma han estat infructuosos. Resulta més difícil i són menys nombroses les opcions trobades a les cerques. També hi ha hagut molts grups anunciats els enllaços d'invitació dels quals estaven o trencats o expirats.

ANTECEDENTS

En el marc d'aquestes actuacions sobre la protecció dels menors respecte a la pornografia en línia --i altres continguts audiovisuals inadequats-- a Internet, el CAA ha elaborat diversos informes en què s'ha pogut constatar l'existència d'aquests continguts a diferents llocs webs, sense que operin mecanismes de limitació d'edat per accedir-hi, en una presumpta violació de la Llei General de Comunicació Audiovisual, o de la Llei Orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència davant la violència, entre d'altres.

Un d'aquests darrers treballs va constatar i va denunciar l'existència de vídeos que donaven a conèixer la manera d'accedir a continguts per a adults que s'oferien a plataformes com OnlyFans , i altres webs, plataformes i xarxes, una pràctica que s'havia apuntat en el context de els treballs, jornades i reunions que aquest organisme ha mantingut amb institucions, experts i agents implicats a la línia de treball descrita.

L'últim informe al·ludit va obrir una nova via d'investigació, ja que Telegram s'ha revelat com una de les plataformes de missatgeria instantània en què més fàcilment és accessible la pornografia, un contingut que pot potencialment arribar als menors amb accés a un dispositiu mòbil i, per tant, a laplicació. Fruit d?aquesta investigació surt a la llum l?informe descrit.