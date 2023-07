A més, assenyala la insuficiència de recursos estatals per atendre les víctimes de trànsit i altres circumstàncies com el deteriorament de la salut mental, les addiccions i la discapacitat. EP

Creu Roja ha alertat d'un augment de captació de trànsit de persones a través de les xarxes socials i l'entorn digital, i que les dones en situació de trànsit s'enfronten a “multiplicitat i interrelació de violències masclistes”.

En un comunicat aquest dissabte, l'entitat ha indicat que "el que no canvia és que les dones continuen sent les més afectades per a tots els fins de l'explotació", i que els darrers anys s'ha observat un important augment en la detecció de casos de trànsit laboral i mixt.

Davant d'aquesta situació, ha avisat de la "insuficiència de recursos a l'àmbit estatal" per atendre les persones en situació de trànsit, així com aquelles en què conflueixen altres circumstàncies com el deteriorament moderat i greu de la salut mental, les addiccions i la discapacitat.

A Espanya, l'entitat atén anualment prop de 1.000 persones en situació de trànsit, a les quals se sumen 1.000 dones en situacions d'explotació sexual.

Des de fa tres anys, Creu Roja treballa a Tarragona amb víctimes de trànsit de persones a través d'un grup multidisciplinari format per treballadors, educadors i integradors socials, psicòlegs, una advocada i una criminòloga per “donar resposta integral i especialitzada”.

El 2022 es van detectar i acompanyar a Tarragona 47 dones en situació d'explotació sexual, i Creu Roja ha remarcat que "el tràfic d'humans amb finalitats d'explotació sexual i la prostitució són dues realitats indissociables, que representen una vulneració sistemàtica dels drets humans".