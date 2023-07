Calor / @EP

El mes de juliol s'acaba aquest dilluns amb Lleida, Tarragona i 18 províncies més --d'un total de nou comunitats autònomes-- en risc (groc) per altes temperatures , amb màximes de fins a 40ºC, segons el pronòstic de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

La calor també posarà en alerta groga Còrdova, Granada, Jaén, Màlaga, Sevilla, Osca, Saragossa, Terol, Àvila, Albacete, Ciudad Real, Conca, Guadalajara, Toledo, Càceres, Madrid, València, Santa Cruz de Tenerife i Las Palmas .

A les províncies de l'arxipèlag canari, seran Gran Canària, Fuerteventura i Tenerife, les illes en avís groc per les elevades temperatures, mentre l'onatge activarà el mateix nivell d'alerta a Gran Canària, La Palma, La Gomera, El Hierro i Tenerife.

En general, aquest dilluns, 31 de juliol, les temperatures màximes augmentaran a les Canàries i al terç nord de la Península i baixaran al sud-est, alhora que les mínimes baixaran al nord-est.

En aquest context, s'espera superar els 34-36ºC a l'interior de la meitat sud peninsular i en zones de Canàries, fins i tot els 38-40ºC al Guadalquivir, mentre no baixarà de 24-26ºC a litorals de la Comunitat Valenciana ia punts d'Andalusia.

En gran part del país predominaran cels poc ennuvolats, si bé es formarà nuvolositat d'evolució al terç oriental interior, amb probabilitat de ruixats al Pirineu oriental, sense descartar-los de forma dispersa a altres zones interiors de Catalunya, interior de València ia la Ibèrica oriental.

També es preveuen núvols baixos matinals a l'àrea mediterrània oriental, sense descartar precipitacions aïllades al sud de València, nord d'Alacant i oest de les Balears. Així mateix, al Cantàbric podrien donar-se intervals de núvols baixos dispersos, ia l'oest de Galícia tendirà a ennuvolar-se al final, amb una petita probabilitat de precipitacions febles al nord-oest de Galícia al final del dia.

A les Canàries s'esperen intervals de núvols baixos al nord de les illes de major relleu i nuvolositat mitjana i alta a les illes occidentals. També hi ha probabilitat de calimes altes a l'arxipèlag ia Melilla, i no es descarten boires matinals disperses en zones interiors de Galícia, est de l'altiplà Sud i Cadis, així com boires costaneres al litoral de l'Andalusia mediterrània.

Els vents, per la seva banda, seran de component oest al vessant atlàntic, àrea de l'Estret i mig Ebre, i predominarà el component est a l'àrea mediterrània. Igualment, s'esperen alisis a les Canàries, amb cops molt forts als canals entre illes.

Comença així una setmana "de contrastos" en què els primers dies seran molt càlids, sobretot a l'est peninsular i les Balears, ia partir de dijous, amb l'arribada d'una massa d'aire fred per a l'època, tindran lloc tres dies amb temperatures inusualment baixes per a l'agost al nord i aquest peninsular, segons ha precisat l'AEMET.