Control policial / @EP

El Servei Català de Trànsit (SCT) fa des de dilluns fins diumenge 6 d'agost una campanya intensiva de controls de velocitat al costat dels Mossos d'Esquadra i les policies locals de Catalunya.

Els controls es faran tant a carreteres principals i secundàries com a vies urbanes, on l'excés de velocitat "pot tenir greus conseqüències sobretot per a la seguretat dels col·lectius més vulnerables" com a vianants i ciclistes, ha remarcat Trànsit en un comunicat aquest dilluns.

L'última campanya d'aquest tipus va ser del 27 de març al 2 d'abril i es va saldar amb prop de 30.000 denúncies, quatre penals; i Trànsit també ha recordat que el 2022 la velocitat inadequada va ser l'11,1% dels factors concurrents en accidents amb víctimes a zona interurbana