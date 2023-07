@EP

El nombre de dones assassinades per les seves parelles o exparelles des de començament d'any 2023 ha pujat a 31 després de confirmar-se el cas d'una dona de 29 anys assassinada presumptament per la seva parella el 30 de juliol a la província de Barcelona.

La víctima no tenia filles ni fills menors i no existien denúncies prèvies per violència de gènere contra el presumpte agressor, segons ha informat el Ministeri d'Igualtat en un comunicat.

Amb la confirmació d'aquest cas, el nombre de dones assassinades per violència de gènere a Espanya puja a 31 el 2023 ia 1.215 des del 2003 , quan es van començar a recopilar aquestes dades.

La ministra d'Igualtat, Irene Montero , i la delegada del Govern contra la Violència de Gènere, Victoria Rosell, han expressat la seva "més absoluta condemna i rebuig a aquest assassinat masclista" i han traslladat "tot" el seu "suport" a familiars i amistats de la víctima.

Tant la ministra com la delegada demanen "tots els esforços" des de les institucions, administracions i el conjunt de la societat "per arribar a temps i evitar més morts".

El Ministeri d'Igualtat, per mitjà de la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere, recorda que el telèfon 016, les consultes en línia a través de l'email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp al número 600 000 016 i el xat online, accessible des de la pàgina web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionen les 24 hores, tots els dies de la setmana.

Al 016 es pot demanar assessorament sobre els recursos disponibles i els drets de les víctimes de violència de gènere, així com assessorament jurídic de 8.00 hores a 22.00 hores cada dia de la setmana, amb atenció en 53 idiomes i un servei adaptat a possibles situacions de discapacitat.

D'altra banda, també recorda que en una situació d'emergència es pot trucar al 112 o als telèfons d'emergències de la Policia Nacional (091) i de la Guàrdia Civil (062). En cas que no sigui possible fer una trucada i davant d'una situació de perill, es pot utilitzar l'aplicació ALERTCOPS, des d'on s'enviarà un senyal d'alerta a la policia amb geolocalització.

Aquests mitjans dassistència poden ser activats per la víctima i també per qualsevol persona que conegui o sospiti dun cas de violència de gènere.