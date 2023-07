José Manuel Villarejo / @EP

El comissari jubilat José Manuel Villarejo ha assegurat aquest dilluns a les portes de l'Audiència Nacional que no espera que el "tractin especialment bé a la presó" si "triomfa l'Estat profund" i el tribunal acorda aquesta mesura, alhora que ha anunciat que es defensarà “fins al final”.

En declaracions als mitjans, Villarejo ha apuntat que "ha tingut el cap de setmana per fugir" del país alhora que ha deixat clar que no "assumirà mai" ser el "boc expiatori on la societat bolcarà tota la seva ira" ".

Les seves paraules arriben abans d'acudir a la vista sol·licitada per la Fiscalia Anticorrupció per valorar la seva entrada a la presó provisional i la del seu soci, Rafael Redondo, després de rebre la primera condemna per la macrocausa 'Tàndem', sobre els treballs il·legals que feia per a particulars valent-se dels mitjans policials al seu abast.

"Segueixo creient rotundament a la Justícia, estic molt tranquil pel tribunal que, dins de la severitat de les penes, ha estat correcte i ha valorat la realitat de la meva situació", ha asseverat Villarejo.

Segons la seva opinió, el que pretén el Ministeri Públic és "conculcar" el seu dret de defensa, ja que "sap que entrant" a la presó "serà impossible" exercir-lo. En aquest context, ha sostingut que la Fiscalia "encobrirà" totes les "tortures físiques i psicològiques" que pugui patir.

LES CÀMERES DE VIGILÀNCIA

"El problema que hi ha en aquest país és que mentre no hi hagi conseqüències amb documents que es falsifiquen diàriament per funcionaris no passarà res", ha lamentat, assenyalant que, en la seva anterior estada a la presó, va donar números i va assenyalar persones que haurien incorregut en il·legalitats.

"No espero, si al final triomfa l'Estat profund, que em tractin especialment bé a la presó. No es creguin que les càmeres de vigilància diguin que Villarejo estava sol a la cel·la i que no va entrar ningú ni va sortir. Jo he vist com s'altera el visionat", ha continuat.

En aquest context, el comissari jubilat ha afirmat que es "defensarà fins al final" i ha criticat que la Fiscalia no assumeixi que són "els garants de la legalitat".

L'OBJECTIU DE LA VISTA

Cal recordar que l'objectiu de la vista és estudiar les mesures cautelars que cal imposar un cop Villarejo ha rebut la seva primera condemna, a 19 anys de presó per delictes de revelació i descobriment de secrets i falsedat documental però no suborn, un dels delictes que vertebra 'Tàndem'. Redondo, per part seva, ha estat sentenciat pels mateixos delictes a 13 anys de presó.

Les fonts apunten que una de les mesures cautelars que es podrien sol·licitar és l'ingrés a la presó provisional de Villarejo, sota l'argument que, tot i que fins ara sempre ha estat a l'abast de la Justícia, amb una condemna a 19 anys de presó el risc de fugida ha augmentat.

Villarejo va assegurar dijous en declaracions a la premsa, després d'anar a l'AN perquè li notifiquessin personalment la sentència, que no hi ha "raons per sol·licitar" el seu ingrés provisional a la presó.

"Sempre he estat a disposició dels tribunals, seria una mica recargolar el fet de risc de fuga quan saben que això és mentida. No sé quines raons tenen per sol·licitar aquest tema", va dir.

FINS A 2 ANYS I 8 MESOS

Tot i que la condemna és a 19 anys, el compliment efectiu de la mateixa seria només de 12 anys, que és el triple de la pena màxima que se li ha imposat: 4 anys pel delicte de revelació de secrets. D'aquests 12 anys, la llei estableix que en aquests moments només pot estar a la presó provisional la meitat, és a dir, 6 anys.

Tot i això, d'aquests 6 anys cal restar el temps que l'ara comissari jubilat va estar empresonat durant la fase d'instrucció, que van ser 3 anys i 4 mesos --del 3 de novembre del 2017 al 3 de març del 2021--, amb cosa que el tribunal encapçalat per Murillo només podrà enviar-lo a presó 2 anys i 8 mesos sense esperar que la sentència sigui ferma.

Les parts poden recórrer-la en apel·lació, davant la pròpia Audiència Nacional, i posteriorment en cassació, al Tribunal Suprem (TS). Les mateixes fonts indiquen que el Ministeri Públic ja estudia una possible impugnació a la recerca d'una condemna per suborn. Les acusacions populars i particulars, decebudes amb aquest mateix extrem de la sentència, també estudien aquesta opció, segons les fonts jurídiques consultades.

'IRON', 'LAND' I 'PINTOR'



En aquest primer judici per 'Tàndem' --una macrocausa formada ja per 47 peces separades-- l'AN només en va jutjar tres, les relatives als encàrrecs anomenats 'Iron', 'Land' i 'Pintor'.

A 'Iron', es va jutjar l'espionatge del grup empresarial de Villarejo, CENYT, a un despatx d'advocats especialitzat en propietat industrial, Balder, per encàrrec d'un altre, Herrero&Asociados, en sospitar aquest últim que els antics treballadors que van fundar el primer bufet havien robat la base de dades.

A 'Land', es va investigar si el llavors comissari havia dirigit les seves investigacions contra l'entorn de Luis García-Cereceda, el propietari de PROCISA, l'empresa promotora de la urbanització de luxe 'La Finca', per mandat d'una de les seves filles , Susana, en el context d?una pugna familiar per l?herència.

'Pintor' va ser l'única feina d'aquests tres que Villarejo va executar estant ja jubilat de la Policia Nacional. Aquí, va complir l'encàrrec realitzat pels germans Juan i Fernando Muñoz Támara per trobar informació d'un antic soci, Mateo Martín Navarro, i l'advocat d'aquest últim, l'exjutge Francisco Javier Urquia, que els permetés resoldre a favor seu un litigi fiscal .

Villarejo ha estat condemnat per delictes de revelació i descobriment de secrets i falsedat documental a les dues primeres peces, mentre que a 'Pintor' va ser absolt, resultant només condemnats els germans Muñoz Támara.

En total, van ser jutjades 26 persones físiques, de les quals onze van ser condemnades, inclòs el soci de Villarejo, Rafael Redondo, que ha rebut 13 anys de presó. Per contra, la seva dona, Gema Alcalá, i el seu fill, José Manuel Villarejo Gil, han estat absolts amb 14 persones més.

Al marge de 'Tàndem', és també la primera condemna contra el comissari. El 2021 va ser absolt dels delictes d'injúries i denúncia falsa dels que va ser acusat per l'exdirector del CNI Félix Sanz Roldán. I el gener passat va ser absolt de la revelació de secrets que li atribuïa Fiscalia per suposadament haver ordenat gravar i publicar una reunió entre policies i CNI relativa a la investigació sobre Francisco Nicolás Gómez Iglesias, més conegut com 'El Pequeño Nicolás'.