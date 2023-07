Dani Alves en una imatge d'arxiu

La magistrada del Jutjat d'Instrucció 15 de Barcelona ha acabat la investigació al futbolista Dani Alves per presumptament agredir sexualment una noia a la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de desembre, i per això ha decidit processar-lo, i el citarà aquesta setmana per comunicar-s'ho.

Fonts jurídiques consultades han explicat que la jutgessa ho ha citat per a aquest últim tràmit de la instrucció, per al qual el jugador haurà d'anar presencialment a la Ciutat de la Justícia.

Allà, la jutgessa li exposarà els motius del processament i Alves podrà declarar o bé abstenir-se, cosa que és més habitual en aquest tràmit, i després serà el torn que les parts presentin els seus escrits d'acusació i de defensa.