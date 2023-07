La Delegació a Catalunya de l' Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha denunciat davant l'Agència Catalana de Consum aquestes sis companyies: AEGEAN AIRLINES, FINNAIR, NORWEGIAN AIR SHUTTLE, RYANAIR, SINGAPORE AIRLINES i VUELING , per imposar els viatgers que surten dels aeroports catalans, cobrament d'un suplement per l'equipatge de mà.

Aquest suplement, l'import del qual s'ha anat incrementant els últims mesos, oscil·la entre els 5 i els 40 euros per persona i trajecte segons la companyia, fins al voltant dels 75 euros que poden cobrar actualment.

Arxiu - Fotografia d'arxiu d'avions de Ryanair.

L'augment d'aquestes tarifes per equipatge de mà s'associa a la prestació de serveis addicionals (no sol·licitats) com ara canvis de vol, prioritat a l'embarcament o elecció de seient. Fins al punt de modificar les tarifes de manera que resulti més econòmic facturar l'equipatge que poder portar una maleta de mà a bord.

Aquest càrrec addicional i l'estratègia tarifària implantada incompleix la normativa vigent aplicable, és contrària a les bones pràctiques i totalment abusiva per als drets dels passatgers reconeguts a la Llei Navegació Aèria en l'article 97, generant un greu desequilibri de prestacions entre el passatger i la companyia, en perjudici del consumidor.

És més, hi ha sentències contràries a aquesta pràctica, tant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (18 setembre de 2014), com dels Jutjats Mercantils espanyols. S'hi estableix la distinció clara entre l'equipatge que viatja al celler de l'avió, el cobrament del qual és lliure, i l'equipatge “no facturat”, com és el cas de l'equipatge de mà, un element indispensable del transport aeri que la companyia està obligada a traslladar sense poder exigir cap mena de sobrecost, de fet, no hi ha serveis associats a aquest equipatge en tant que és el mateix usuari qui el porta amb si i el custòdia.

OCU Catalunya ha sol·licitat a l'Agència Catalana de Consum que iniciï un procediment d'inspecció sobre aquestes companyies, respecte a aquest tipus de pràctiques, i si escau, procedeixi a imposar la sanció corresponent.