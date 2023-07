Paul Reubens , l'actor que va fer riure milions de persones a tot el món amb el seu personatge de Pee-wee Herman, ha mort. Tenia 70 anys.

Paul Reubens

“Ahir a la nit ens vam acomiadar de Paul Reubens, un icònic actor, comediant, escriptor i productor nord-americà l'estimat personatge del qual Pee-wee Herman va delectar generacions de nens i adults amb la seva positivitat, fantasia i creença en la importància de la bondat”, van dir els seus representants . en un comunicat a The Post.

La causa de la mort va ser càncer , segons el comunicat.

“Paul va lluitar valentament i en privat contra el càncer durant anys amb la seva tenacitat i enginy característics. Un talent talentós i prolífic, viurà per sempre al panteó de la comèdia i als nostres cors com un amic preat i un home de caràcter extraordinari i generositat d'esperit”, afirmen al text.

Una publicació al seu compte oficial d'Instagram incloïa una cita de Reubens directament per compartir amb els seus fanàtics després de la seva mort: “Acceptin les meves disculpes per no fer públic el que he enfrontat els darrers sis anys. Sempre he sentit una gran quantitat d'amor i de respecte per part dels meus amics, fanàtics i seguidors. Els he estimat molt a tots i he gaudit fent art per a vosaltres”.