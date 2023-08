Angus Cloud / @EP

L'actor Angus Cloud, estrella de la sèrie 'Euphoria', ha mort aquest dilluns als 25 anys, segons ha avançat la família en un comunicat a CNN.

"És amb la tristesa més gran que vam haver d'acomiadar-nos d'un ésser humà increïble avui. Com a artista, amic, germà i fill, Angus va ser especial per a tots nosaltres de moltes maneres. La setmana passada va enterrar el seu pare i va lluitar intensament amb aquesta pèrdua. L'únic consol que tenim és saber que Angus ara està amb el seu pare, qui era el seu millor amic.Angus va parlar obertament sobre la seva batalla amb la salut mental i esperem que la seva mort pugui ser un recordatori per a altres que no estan sols i no deuen lluitar sols en silenci", diu el comunicat enviat a la cadena nord-americana.

"Esperem que el món ho recordi pel seu humor, riure i amor per tots", va afegir la seva família. "Demanem privadesa en aquest moment ja que encara estem processant aquesta pèrdua devastadora", afegeix la família.

Per la seva banda, la sèrie d'HBO també ha lamentat en un missatge a les xarxes socials la notícia. "Estem increïblement tristos d'assabentar-nos de la mort d'Angus Cloud. Era immensament talentós i una part estimada de la família HBO i Euphoria. Expressem el nostre més condol als seus amics i familiars en aquest difícil moment", ha publicat el compte juntament amb una foto blanc i negre de l'artista.

El jove actor, nascut a Oakland i descobert per un agent de càsting als carrers de Brooklyn, va començar a guanyar reconeixement el 2019 gràcies al seu paper a la sèrie 'Euphoria' interpretant Fezco, un traficant de drogues que es preocupava per Rue, interpretada per Zendaya.

Així mateix, al llarg de la seva carrera ha aparegut en diversos videoclips, a Cigarrettes, juntament amb Juice Wrld, ia Mamii, amb Becky G i Karol G, així com en dues pel·lícules més, The Line i North Hollywood.