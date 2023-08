Calor / @EP

Les quatre províncies de Catalunya i les províncies de 15 comunitats més tindran aquest dimecres avisos per calor i onades, segons ha informat l' Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

Així, Saragossa, València, Múrcia i Màlaga tindran avís taronja , ja que el mercuri arribarà o superarà els 40ºC, mentre l'avís serà de color groc a Almeria, Huelva, Jaén, Còrdova, Sevilla, Osca, Terol, Àvila, Salamanca, Conca , Guadalajara, Albacete, Madrid, Navarra i la Rioja, a més del territori català, on el mercuri oscil·larà entre els 34 i els 39ºC.

Per la seva banda, La Corunya, Lugo, Astúries, Cantàbria, Biscaia i Guipúscoa tindran risc per vents del nord-oest amb força 7 (de 50 a 61 quilòmetres per hora) i onades de 4 a 5 metres a partir de les darreres hores de la tarda .

Així mateix, les Canàries també tindrà risc per calor i per fenòmens costaners. En concret, Gran Canària té avís groc per calor, ja que s'esperen fins a 34ºC, mentre que el risc per fenòmens costaners afectarà també Gran Canària, així com La Palma, La Gomera, El Hierro i Tenerife.

En general les temperatures seran significativament altes a zones d'Andalusia, del terç oriental i centre peninsular, així com a Gran Canària.

En bona part del país predominaran cels poc ennuvolats encara que un front atlàntic afectarà l'extrem nord peninsular i augmentaran els núvols i les precipitacions a Galícia i Astúries, encara que en general seran febles i s'aniran desplaçant a la resta del Cantàbric al llarg del dia.

L'AEMET no descarta que arribin, de manera aïllada, a altres regions del terç nord. Així mateix, preveu nuvolositat d'evolució al nord-est, amb precipitacions a zones altes dels Pirineus i intervals de núvols baixos matinals a l'oest peninsular, Estret i zones de l'àrea mediterrània oriental, amb probabilitat de precipitacions febles aïllades a litorals centrals catalans. A les Canàries, predominaran els intervals ennuvolats al nord de les illes.

Així mateix, la predicció indica que hi haurà probables boires o bancs de boira matinals a zones d'interior del nord i nord-oest peninsular, així com a l'interior de Cadis i zones de l'àrea mediterrània. No es descarta calima en altura a les Canàries.

Les temperatures màximes baixaran a l'extrem nord-oest peninsular i augmentaran al terç nord-est, amb pocs canvis a la resta, de manera que se superaran els 34 o 36ºC a gran part de la meitat interior sud de la Península ia l'interior nord-est.

Les temperatures mínimes baixaran a l'extrem nord-oest i interior sud-est peninsular però augmentaran a l'altiplà Nord, sense grans canvis a la resta, de manera que no baixaran de 24 o 26ºC a les costes del Mediterrani.

A les Canàries bufaran alisis, amb alguns intervals forts i ratxes molt fortes; tornarà la tramuntana a l'Empordà (Girona) al final del dia i s'esperen vents de components sud i est a l'àrea mediterrània oriental. A la resta del país predominaran els vents de component oest, amb alguns intervals forts al Cantàbric occidental i augmentarà el ponent amb intervals de fort a l'Estret i Alborán.