El Govern de Catalunya tancarà l'accés als parcs naturals dels Ports , Cardó-boix (Tarragona) i Cap de Creus (Girona) a partir d'aquest dijous davant d'un "nou episodi elevat de risc d'incendi forestal".

Arxiu - Parc Natural del Cap de Creus

En un comunicat aquest dimecres, el Govern ha explicat que la restricció d'accés es farà en aplicar-se el nivell 3 del Pla Alfa dels Agents Rurals, el nivell màxim previst, que s'activarà dijous a les 0 hores a 23 municipis de cinc comarques catalanes.

En concret, aquest pla de prevenció i control d'incendis forestals s'activarà a vuit municipis de l'Alt Empordà (Girona), a nou del Baix Ebre, dos del Montsià, un de Ribera d'Ebre i tres de la Terra Alta (Tarragona).

El Govern ha afegit que aquestes restriccions es fan per reduir el risc dincendi (el 90% de focs a Catalunya comencen per lacció humana) i també per evitar que hi hagi persones en situació vulnerable a la zona en cas que es declari un incendi .

També s'han suspès les autoritzacions de qualsevol activitat que suposi un risc d'incendi als municipis on s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa: en total s'han suspès 1.792 activitats, entre d'altres les que implicaven l'ús de serres radials i activitats forestals.

VENT I POCA HUMITAT AMB SEQUERA ACUMULADA



El Govern ha demanat extremar la precaució davant aquesta situació de risc forestal, en què hi haurà "vent de certa intensitat i humitats baixes" a zones que acumulen una sequera important, com l'Empordà (Girona), la costa central de Tarragona, Tarragona i l'interior de les Terres de l'Ebre (Tarragona).

Per això, els Agents Rurals han alertat que “es donen les circumstàncies que poden produir incendis forestals amb una ràpida evolució”, i la previsió és que la situació millori diumenge.