'Ciberseguretat' i 'Espanya' són dos conceptes que semblen distants en termes de compatibilitat. Aquesta tesi ve recolzada per diversos portals especialitzats i empreses de renom com Comparitech (un lloc web anglès especialitzat en ciberseguretat i privadesa) i Kaspersky (una companyia internacional dedicada a la seguretat informàtica), els quals han exposat les vulnerabilitats de la població espanyola a través de diversos estudis.

Sense anar més lluny, fa uns dies explicàvem a CatalunyaPress que el 48% de les empreses d'Espanya considerava la ciberseguretat com una de les seves principals preocupacions.

El Comandament Conjunt del Ciberespai (MCCE) també ha volgut posar fil a l'agulla amb aquest àmbit i ha pres mesures perquè la seva nació no torni a ser vulnerable als ciberdelinqüents.

El MCCE ofereix a la ciutadania una sèrie de consells per evitar que patim algun atac cibernètic, que inclou des dels atacs més comuns fins als més sofisticats. En el seu avís, es destaquen amenaces ben conegudes com el phishing , a més de ressaltar la importància de prendre mesures de seguretat quan s'utilitzen xarxes Wi-Fi públiques.

També es proporciona informació sobre les bones pràctiques amb les VPN (xarxes virtuals privades) i s'adverteix sobre el risc d'utilitzar endolls USB públics a causa del juice jacking .

ELS ENDOLLS USB PÚBLICS, UN FOCUS PER ALS FAQUERS

Al segle XXI, el preocupant escenari de quedar-se sense bateria a llocs públics ha estat un dels desafiaments que ha acompanyat l'onada de la digitalització. No obstant això, el Comandament del Ciberespai recomana evitar tant sí com no connectar els nostres dispositius en clavilles USB d'espais públics.

El terme juice jacking fa referència a una preocupant tendència recent entre els ciberdelinqüents que afecta els ports públics de connexió USB. En estar a l'abast de tothom, l'habilitat dels hackers en l'àmbit tecnològic es tradueix en una perillosa oportunitat per transformar aquests endolls en trampes carregades amb codi maliciós (malware) , cosa que els permet copiar dades sensibles del telèfon de les víctimes.



PHISHING I XARXES WI-FI PÚBLIQUES

A més de la preocupant tendència del juice jacking , el Comandament del Ciberespai també destaca dos temes més delicats en l'àmbit de la seguretat cibernètica: les xarxes Wi-Fi obertes, que es poden utilitzar per sostreure informació personal, i el phishing , també conegut com suplantació didentitat.

Segons un informe de Kaspersky, Espanya va ser la principal víctima de campanyes de correu electrònic malicioses el 2021, amb un percentatge del 9,32%. En segon lloc es va ubicar Rússia i, en tercer lloc, Itàlia . Aquestes dades reflecteixen la importància de prendre mesures preventives i estar alerta davant de les amenaces cibernètiques.

UN PROBLEMA A NIVELL NACIONAL

Espanya es va trobar al lloc 59 d'un total de 75 països en un estudi de Comparitech, que va avaluar una sèrie d'aspectes com el nombre d'atacs rebuts i el coneixement de termes de l' argot cibernètic . Això la converteix en una víctima de pesca i també contribueix a la desinformació al voltant de la ciberseguretat.

Des del Comandament del Ciberespai, emfatitzen que “la conscienciació és l'eina més eficaç entre totes les que disposem”. Conscients de la vulnerabilitat que exhibeix Espanya a l'escenari digital, l'MCCE insta a compartir els consells amb les persones properes, amb l'objectiu de sensibilitzar els espanyols sobre els possibles efectes dels ciberatacs.