Onatge a Badalona / @EP

Les altes temperatures, les onades, les pluges tindran aquest dijous en risc Girona i Tarragona , en avís groc per fenòmens costaners i pluges, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

També estaran en avís groc per la calor, a Andalusia, les províncies de Còrdova, Jaén, Màlaga i Sevilla. A més, Astúries estarà en risc per onades; les Illes Balears per onades, pluges i tempestes; i Cantàbria per onades.

A Galícia, les onades tindran aquest dijous en risc La Corunya i Lugo; i la Regió de Múrcia estarà en avís groc a causa de la calor, mentre que Navarra ho estarà per les pluges.

Finalment, l' AEMET ha posat en avís groc al País Basc les províncies de Guipúscoa, a causa de les pluges i les onades, i Biscaia, per onades.

Al nord peninsular s'espera aquest dijous una situació postfrontal, amb predomini de cels ennuvolats i precipitacions, que afectaran el nord de Galícia, Cantàbric i Pirineus. No es descarta que es donin, de manera més feble, en altres punts de l?interior de Galícia, alt Ebre i nord de l?Ibèric.

A litorals del Cantàbric oriental les precipitacions poden prolongar-se durant tot el dia. També s'esperen intervals de núvols baixos matinals a àmplies zones de la resta de la meitat nord peninsular. Així mateix, es preveuen ruixats matutins al litoral central i al nord-est de Catalunya , sense descartar que siguin localment forts al litoral.

A la tarda seran probables xàfecs i tempestes a la Ibèrica oriental, i amb possibilitat que siguin localment forts, al sud de la Comunitat Valenciana, zones adjacents d'Albacete i Múrcia, i oest de les Balears. A la resta de la Península el cel estarà poc ennuvolat.

A les Canàries, s'esperen intervals de núvols baixos al nord de les illes, sense descartar alguna pluja feble aïllada en les de més relleu. A més, l'AEMET no descarta bancs de boira matinals a l'interior de Cadis, Mallorca i el País Valencià.

Les temperatures baixaran de manera gairebé generalitzada, que arribarà a notable a les màximes del terç nord-est peninsular, sense descartar que arribi a extraordinari a l'alt-mitjà Ebre. Tot i els descensos, encara se superaran els 34-36 graus a Andalusia i sud-est, i les mínimes no descendiran de 24-26 graus a litorals mediterranis d'Andalusia i Llevant.

Pel que fa al vent, bufaran alisis a les Canàries, amb intervals forts entre illes, tramuntana al nord de les Balears i, refermant fort, a Empordà. També s'esperen intervals de fort, de ponent a l'Estret, del nord-oest al Cantàbric oriental i del nord a les Ries Baixes i bufarà cerç a l'Ebre, vent de l'est a altres zones de l'àrea mediterrània, ia la resta, vent de components nord i oest.