Ramon Lobo / @EP

El periodista, escriptor i corresponsal de guerra, Ramón Lobo , ha mort aquest dimecres als 68 anys, víctima d'un càncer de pulmó, segons ha avançat El País , mitjà en què va treballar durant 20 anys.

Al llarg de la seva carrera professional, Lobo va cobrir diversos conflictes per tot el món com Croàcia, Sèrbia, Bòsnia i Hercegovina, Albània, Txetxènia, Iraq, Argentina, Haití, Rwanda, Nigèria, Guinea Equatorial, Sierra Leone, Uganda, Congo, Zimbabwe , Namíbia i Filipines.

Va ser el mateix periodista qui va anunciar l'octubre passat en un programa radiofònic de Cadena Ser, on també era col·laborador, que patia dos càncers simultanis no relacionats entre si.

ENTRE CONFLICTES I LLIBRES

Lobo va néixer a Veneçuela el 1955, encara que fill d'espanyol a anglesa, i el 1960 es va mudar a Espanya. Més tard, el 1975 es va matricular la llicenciatura de Periodisme per la Universitat Complutense de Madrid, i va passar per diversos mitjans de comunicació com l'agència Pyresa, Ràdio Intercontinental, Herald d'Aragó, Ràdio 80, Actual, La Veu de América, Expansión, Cinco Dies, La Gaseta dels Negocis i El Sol.

L'any 1992 va arribar a El País , casa seva durant 20 anys, com a redactor de la secció d'internacional cobrint conflictes en multitud de països.

Va ser el 2012 quan es va incorporar com a col·laborador al programa de Cadena Ser, 'A vivir que son dos días'. A més va col·laborar a elDiario.es entre 2014 i 2019, així com a Jot Down, InfoLibre, El Periódico.

Entre les seves condecoracions destaquen el premi de periodisme Cirilo Rodríguez (2001); Intercultura a la Convivència a Melilla (2005); José Manuel Porquet (2010) ; José Manuel Porquet (2010); Premi del Club Internacional de Premsa (2013); Premi internacional Càtedra Manu Leguineche (2022).

A més del seu treball com a corresponsal de guerra, Lobo també va publicar quatre llibres: 'L'heroi inexistent' (Aguilar, 1999), 'Isla África' (Seix Barral, 2001), 'Quaderns de Kabul' (RBA, 2010) i 'El autoestopista de Grozni i altres històries de futbol' (Llibres del KO, 2012).