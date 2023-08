La consellera de Feminismes de la Generalitat, Tània Verge / @EP

Catalunya Abolicionista Plataforma Feminista (CATAB) ha demanat la dimissió de la consellera de Feminismes de la Generalitat, Tània Verge, després d'haver criticat l'escriptora Najat El Hachmi, l'encarregada de fer el pregó de les festes de la Mercè de Barcelona.

La plataforma considera "intolerable" que la consellera hagi participat de manera "pública i activa" a la "violència política i institucional" contra l'escriptora.

"Volem recordar que Najat El Hachmi , a més d'una reconeguda escriptora, és una defensora dels drets de les dones i de les nenes, especialment d'aquelles que són més vulnerables perquè es troben en contextos islàmics i que sovint estan desprotegides precisament per la Generalitat de Catalunya, específicament, per la conselleria encapçalada per Tània Verge”, critiquen en un comunicat.

A més, han volgut recordar que la violència masclista a Catalunya va en augment i que en tan sols 24 hores s'hi van sumar dos feminicits, un a Girona i un altre a Barcelona.

"El posicionament violent i de censura de la consellera Tània Verge contra una altra dona, en aquest cas Najat El Hachmi, és totalment incompatible amb el càrrec que ocupa i per tant, des de CATAB exigim la seva immediata dimissió", conclouen.