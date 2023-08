Elena Moreno Senosiain, fundadora de Saygom, ha estat seleccionada per la seva trajectòria professional com la guanyadora en la categoria nacional de la tercera edició del Premi A Dona Professional Autònoma de CaixaBank.

Saygom és una empresa d'automatització, robotització i digitalització industrial que ofereix solucions a mida per millorar l'eficiència, la qualitat i la seguretat laboral dels processos productius en la indústria manufacturera.

Elena Moreno ha obtingut una dotació econòmica de 6.000 euros per destinar a accions de formació empresarial i personal i es beneficiarà d'una campanya de promoció de la seva marca a través dels canals de comunicació de l'Associació de Treballadors Autònoms.

El jurat del Premi A Dona Professional Autònoma, integrat per directius i directives de CaixaBank i experts independents (Lorenzo Amor, president d'ATA; José Luis Yzuel, president d'Hostaleria d'Espanya; Ana López-Casero, tresorera del Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics, entre d'altres), ha valorat l'excel·lència empresarial de Moreno, tant pel que fa a l'èxit de la seva activitat empresarial com a la seva trajectòria professional. Entre els aspectes que han destacat, es troben el grau de desenvolupament i èxit del negoci, la innovació aplicada, l'impacte en la creació d'ocupació i els aspectes mediambientals i de sostenibilitat, entre d'altres.

Elena Moreno Senosiain ha estat seleccionada entre les 1.705 professionals autònomes que han participat en el conjunt del territori espanyol en aquesta tercera edició de la iniciativa.

Trajectòria professional i personal

Elena Moreno Senosiain és enginyera industrial per la Universitat de Navarra – Tecnum, premi nacional de carrera i una persona molt implicada i reconeguda en el seu gremi i professió, de fet, participa en el comitè financer del Col·legi Oficial d'Enginyers i de la Fundació Industrial Navarra.

L'any 2015 va crear una petita empresa de robotització que ofereix solucions a mida que milloren l'eficiència, la qualitat i la seguretat laboral dels processos productius en la indústria manufacturera. D'aquesta manera, a partir d'un procés de muntatge o fabricació, Saygom dissenya en 3D la nova màquina, projecta la part elèctrica, pneumàtica i hidràulica, escomet la seva fabricació en el taller de la mateixa empresa i es programa i posa a punt. Finalment, es trasllada a l'emplaçament del client. A Saygom, a més, realitzen el manteniment i reformes de màquines ja existents.

Curs de l'oferta formativa de Founderz

D'altra banda, Florencia Liubitch, fundadora d'Anglès a la Carta, ha estat la guanyadora del premi especial Founderz, que consisteix en un pack de formació en emprenedoria i formació en IA a l'escola de negocis digital Founderz.

Aquesta emprenedora, establerta a Burgos, va començar fa onze anys amb la seva idea de negoci, impartint classes d'anglès a 25 alumnes. Onze anys després, compta amb un equip de dotze professionals que imparteixen classes anualment a més de 350 alumnes. Durant aquest temps, Florència ha anat adaptant-se a la demanda del mercat i ha obert una nova línia de negoci, d’Anglès a la Carta Online, una plataforma d'e-learning per a diferents sectors professionals.

Reconèixer l’aportació a la societat d’aquest col·lectiu

Amb aquests guardons, que s'organitzen en dues fases (una territorial i una nacional), l'entitat financera reconeix la trajectòria de treballadores per compte propi d'Espanya i dona suport a la tasca i l'aportació a la societat d'aquest col·lectiu, que és una peça clau en l'economia.

Els guardons busquen reconèixer l'excel·lència empresarial de les professionals autònomes, tant pel que fa a l'èxit de la seva activitat empresarial present com a la trajectòria general de la seva carrera.

CaixaBank és conscient de la importància que tenen les professionals que treballen per compte propi en el pes de l'economia i llança per tercer any consecutiu aquest premi com a mostra de suport i reconeixement a aquest col·lectiu clau.

Tal com es desprèn de l''Informe Dona Autònoma 2022', elaborat per l'Associació de Treballadors Autònoms (ATA), a Espanya hi ha 1,2 milions de dones autònomes, un 36,5% del total del col·lectiu. Les dones autònomes són més nombroses que els homes en els sectors del comerç (24,2% dones, 18,4% homes), hostaleria (9,5% dones, 7,6% homes), activitats professionals, científiques i tècniques (11,6% dones, 8,1% homes), activitats sanitàries (7,1% dones, 2,4% homes), activitats administratives (2,4% dones, 1,7% homes), educació (5,2% dones, 2,1% homes), activitats financeres i d'assegurances (2,4% dones, 1,7% homes) i activitats immobiliàries (1,7% dones, 1% homes).

CaixaBank, compromesa amb la diversitat i la igualtat d'oportunitats

Entre les iniciatives més destacades de CaixaBank pel seu suport a la diversitat i a la igualtat d'oportunitats, cal citar el programa de diversitat Wengage, un projecte transversal desenvolupat per persones de tots els àmbits de l'entitat basat en la meritocràcia i en la promoció en igualtat d'oportunitats, que treballa per fomentar i visualitzar la diversitat en totes les seves dimensions.

Així mateix, CaixaBank promou diferents premis i reconeixements al lideratge femení empresarial (Premis Dona Empresària CaixaBank), a l'excel·lència acadèmica (Premis WONNOW), línies d'acció vinculades a l'esport (patrocini de la selecció femenina de bàsquet) i entorn rural (Càtedra AgroBank: Dona, empresa i medi rural, o l'estudi de la bretxa de gènere en el sector agrari de Closingap).

D'altra banda, CaixaBank és també l'entitat financera de referència en serveis financers al col·lectiu d'autònoms, on compta amb una quota de mercat del 44%, amb més d'1,47 milions de clients.