Foto: Freepik

La Unitat de suport a l'alumnat en situació de violència (Usav) ha rebut aquest curs 2022-2023 un total de 1.545 casos de possibles situacions de violència a l'àmbit escolar, amb predominància del 'bullying', amb 682 casos comunicats, segons dades de la Conselleria dEducació de la Generalitat.

Aquestes dades contrasten amb les del curs anterior, quan del setembre del 2021 al setembre del 2022 hi va haver un total de 863 casos de violències comunicats.

De setembre de 2022 al 17 de juliol de 2023, la Usav ha rebut 682 casos d'assetjament entre alumnes ; 445 de maltractament infantil i adolescent; 229 de violència masclista; 131 a la categoria 'Altres', com l'exercida amb la finalitat de robatori; 48 sobre salut mental --que inclou intents de suïcidi, suïcidis consumats o violència derivada d'un trastorn mental--, i 10 de racisme.

Així, la violència predominant és el bullying i inclou "diferents graus" d'assetjament, que pot ser psicològic i també físic; i per darrere hi ha el maltractament infantil i adolescent --en l'àmbit familiar-- i la violència masclista --com a fills de mares víctimes de violència masclista o casos de mutilació genital femenina--.

Preguntada pels casos que han desembocat en suïcidi, la Usav ha indicat que col·labora i es coordina amb l'equip del programa Benestar per estar bé amb 20 professionals que fan acompanyament als casos en què hi hagi aquest risc.

MAJOR SENSIBILITZACIÓ

Sobre el motiu que els casos hagin augmentat respecte al curs anterior, la directora general d'Alumnat de la Generalitat, Anna Chillida, ha defensat a EuropaPress que és deguda a una "major sensibilització en veure situacions de violència" per part de la societat , així com un coneixement més gran de què implica una situació de violència i reconèixer-la quan succeeix.

El curs 2021-2022, dels 863 casos comunicats, una majoria també va ser per bullying (347), seguit del maltractament infantil i adolescent (267), violència masclista (144), salut mental (55), 'Altres' (45 ) i racisme (5).

A més, ha posat en valor que l'"esforç" perquè la Usav sigui un recurs més conegut per part de la comunitat educativa ha contribuït també que es detectin més casos.

Els casos els poden arribar durant tot l'any, fins i tot els mesos de juliol i agost quan no hi ha classes, ja que el telèfon, el correu electrònic i l'aplicació --que són les tres vies de contacte que hi ha-- estan actives tot l'any.

FORMA DE PROCEDIR

Chillida ha explicat que davant d'un cas de violència, cal contactar amb la Usav per telèfon, e-mail o l'aplicació, s'explica el cas "ja sigui en primera persona o com a testimoni", i un tècnic d'igualtat o un psicòleg recull la informació i gestiona el cas amb la comunitat educativa.

La Usav assessora el centre educatiu "en tots els passos a seguir" en el desplegament del protocol contra violències a alumnes, treballa amb la família i realitza acompanyament telèfon, i en situacions més complexes els professionals es poden traslladar al centre per abordar el cas en primera persona.

També es preveu la possibilitat de fer un taller de detecció de violències amb alumnes "en cas que es requereixi una actuació més macro", com per exemple davant casos d'agressions sexuals i amb l'objectiu de detectar altres possibles víctimes.

La directora general ha advertit que no totes les situacions que es comuniquen acaben amb l'obertura del protocol : “Pot passar que sigui una consulta o una situació que no requereix cobertura i el centre mira quines altres mesures podria dur a terme”.

El curs 2023-2024 que ve es posarà en marxa el registre de violències --que va anunciar la Conselleria d'Educació al maig-- i que permetrà "fer una anàlisi de dades cas per cas", i la previsió és que se'n puguin anar extraient més dades concretes a partir de la seva entrada en funcionament.