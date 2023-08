Dos agents de Mossos d'Esquadra / Arxiu

Els Mossos no estan tenint la millor de les relacions amb la Generalitat en aquests moments, i el problema és la campanya que està fent l'entitat a favor de la policia del mar autonòmic, cosa amb la qual no estan gaire conformes els Mossos d' Esquadra i la Guàrdia Civil.

Fa temps que la Guàrdia Civil denuncia la pèrdua de competències, i en aquesta disputa contra la Generalitat ha trobat un nou aliat que segurament no esperava: els Mossos. Ells pensen que estan fent una campanya a favor de la pròpia policia del mar "innecessària", ja que estan fent desemborsament en posar publicitat a les mupis en comptes d'invertir-ho en les deficiències que arrossega el cos policial. Algunes són la manca de formació, vehicles i personal, segons afirmen El Confidencial Digital.

Actualment, diversos comunicats dels sindicats de Mossos han expressat la seva preocupació per la "pèrdua d'una oportunitat històrica per valorar-se", en relació amb el recent acord sobre l'adequació de les hores extraordinàries. Lamentablement, aquest acord no ha donat resposta a les demandes col·lectives plantejades.

LA SITUACIÓ DE LA GUÀRDIA CIVIL

Al si de la Guàrdia Civil, la situació és encara més descoratjadora, ja que se senten "menyspreats" a Catalunya. Els sindicats assenyalen directament el ministre de l'Interior, Grande-Marlaska, com a "responsable de la invasió de competències". Asseguren que atorga la seva aprovació a la Generalitat per reduir l'àmbit d'operació de la Guàrdia Civil, la competència dels quals en matèria de policia judicial als espais marítims és exclusiva de la Benemèrita.

En resum, membres de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC) expressen la seva preocupació per com Marlaska els deixa sense recursos ni personal per transferir-los directament als Mossos.