Mark Margolis a Breaking Bad

Mark Margolis , actor nominat a l'Emmy per interpretar el silenciós però letal cap del cartell mexicà Héctor "Tio" Salamanca a "Breaking Bad" i "Better Call Saul", ha mort als 83 anys.

El prolífic actor va morir dijous al?Hospital Mount Sinai a la ciutat de Nova York després d?una breu malaltia, va dir a The Hollywood Reporter el seu fill, l?actor i director executiu de Knitting Factory Entertainment, Morgan Margolis.

La carrera actoral de Margolis va començar a la dècada de 1970 amb papers secundaris a "Un cop amb estil" (1979) i "Vestida per matar" (1980).

Com a actor de caràcter que interpreta mafiosos i dolents, el seu primer paper més important va ser a "Scarface" de 1983 , com el mafiós Alberto the Shadow al costat de Tony Montana d'Al Pacino.

Però va ser "Breaking Bad" de manera que Margolis mai serà oblidat. Com a líder del càrtel Héctor “Tio” Salamanca, Margolis poques vegades parlava una paraula, ja que el seu personatge havia patit un vessament cerebral gairebé fatal que el va deixar sense capacitat de parlar.

Comunicant-se principalment a través de mirades i grunyits, l'Hèctor en cadira de rodes de Margolis sovint tocava una campana penetrant per lletrejar paraules mentre parlava amb amics i enemics, inclosos Walter White de Bryan Cranston i Gus Fring de Giancarlo Esposito.

“La gent, fins i tot Bryan [Cranston] em va dir: 'És més difícil perquè no podies parlar?' i realment no ho va ser”, va dir Margolis a The Post el 2012 . “Responem a coses a les nostres vides [amb les nostres cares] i només fem servir paraules quan les necessitem. De vegades respondràs a algú amb una mirada si diu alguna cosa estúpida", va afegir.

Margolis va rebre una nominació a l'Emmy el 2012 com a Millor Actor de Repartiment en una Sèrie Dramàtica per la seva interpretació de Salamanca.