@EP

Els Bombers de la Generalitat han rescatat un 28,27% de persones accidentades més a la muntanya entre el gener i el juliol en comparació als mateixos mesos de l'any passat, han explicat en un comunicat aquest divendres.

Han assenyalat que cada any els serveis de salvament i rescat a la natura augmenten a partir del juny, progressivament i fins a l'agost, comencen a baixar al setembre i repunten a la tardor amb la temporada de bolets.

Aquest any, entre juny i juliol han fet 425 serveis de recerca, rescat, guia i acompanyament a rius, barrancs, llacs, al mar, a la muntanya ia coves o pous, i des de l'1 de gener la xifra puja a 1.202 .

La majoria són rescats de persones accidentades a la muntanya en caure durant una travessia, que representen el 59,8% dels serveis aquest any fins al 31 de juliol.

Aquest any, els Bombers han afegit al recompte el servei d'acompanyament, un concepte que fa referència a l'acompanyament físic de persones que s'han perdut fins a un punt de referència que coneguin; i el concepte de guia, on els bombers guien a distància persones a qui han pogut situar gràcies a la informació que els han donat, com ara la seva geolocalització de WhatsApp.

Els Bombers han assenyalat que aquests dos nous serveis "modulen el percentatge de rescats de muntanya al total de serveis fets, però no amaga un fet important: que el salvament de persones accidentades a la muntanya s'ha incrementat un 28,27%" respecte el 2022 i un 90% respecte al 2019.

Davant d'aquestes xifres, els Bombers han recordat que cal prendre precaucions com fer servir equipament adequat, informar-se de la previsió meteorològica, de la ruta prevista i el temps necessari per fer-la i tornar.